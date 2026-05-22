پایداری و وحدت ملی، راه عبور از جنگ ترکیبی دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محسن مشرفی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بیرجند در مصلای المهدی (عج)، با تبریک فرارسیدن ماه ذی‌الحجه اظهار کرد: امروز جامعه اسلامی بیش از هر زمان دیگری نیازمند بصیرت، آگاهی و شناخت نسبت به روزهای سرنوشت‌ساز پیش‌رو است.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی امانتی بزرگ در دست ملت ایران است، افزود: مسیر و خط‌مشی ما همان راهی است که بزرگان و الگوهای این انقلاب ترسیم کرده‌اند و وظیفه داریم این امانت را بر پایه مبانی اصیل اسلامی حفظ کرده و به صاحب اصلی آن برسانیم.

خطیب جمعه موقت بیرجند با اشاره به مناسبت‌های هفته آینده از جمله سالروز فتح خرمشهر و روز دزفول، تصریح کرد: وجه مشترک همه این مناسبت‌ها، ایستادگی در مسیر حق و مقاومت در برابر ظلم و ستم است.

وی در ادامه با تبیین فلسفه عید قربان و ماجرای ذبح حضرت اسماعیل (ع)، گفت: در واقعه عید قربان، هم حضرت ابراهیم (ع) و هم حضرت اسماعیل (ع) در برابر فرمان الهی تسلیم محض بودند و از تعلقات دنیوی عبور کردند؛ همین اخلاص و عبودیت زمینه‌ساز اعطای مقام امامت به حضرت ابراهیم (ع) شد.

حجت‌الاسلام مشرفی با تأکید بر اینکه عزت و اقتدار امروز ایران اسلامی حاصل روحیه ایثار و فداکاری است، بیان کرد: صرف گفتن «لا اله الا الله» کافی نیست، بلکه توحید زمانی اثرگذار خواهد بود که با التزام عملی به ولایت همراه شود؛ موضوعی که همواره موجب پیروزی جبهه حق و رسوایی دشمنان شده است.

وی با اشاره به شرایط کنونی و جنگ ترکیبی دشمن علیه جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: در این میدان پیچیده باید همانند گذشته، پایبندی عملی به ولایت‌الله و ولایت ولی‌خدا را حفظ کنیم، چراکه رهبر معظم انقلاب مأموریت‌های مهم و روشنی را برای عبور از این شرایط ترسیم کرده‌اند.

امام جمعه موقت بیرجند با بیان اینکه تکیه بر غیر خدا نتیجه‌ای جز ذلت و ناامیدی ندارد، افزود: امام راحل (ره) و شهدای انقلاب و نظام با اتکا به قدرت الهی توانستند ایران را به جایگاهی برسانند که امروز حتی تحلیلگران غربی نیز به ناتوانی آمریکا در برابر جمهوری اسلامی اعتراف می‌کنند.

وی ادامه داد: در نبرد پیچیده امروز، حفظ روحیه شهادت‌طلبی، مقاومت و ایستادگی در مسیر حق، عامل اصلی استمرار پیروزی‌ها است؛ موضوعی که موجب اذعان بسیاری از تحلیلگران غربی به شکست سیاست‌های آمریکا در برابر ایران شده است.

حجت‌الاسلام مشرفی با تشریح چهار مأموریت اساسی در مسیر مقابله با جنگ ترکیبی دشمن گفت: حضور دائمی مردم در صحنه، حفظ انسجام و وحدت ملی، هوشیاری در برابر جنگ رسانه‌ای و تقویت مواسات و کمک مؤمنانه، چهار راهبرد مهم برای ناکام گذاشتن دشمنان است.

وی تأکید کرد: دشمن پس از ناکامی در عرصه‌های مختلف، امروز تمرکز خود را بر عملیات رسانه‌ای و جنگ روانی قرار داده و حضور ثابت‌قدم ملت ایران در میدان، مهم‌ترین عامل خنثی‌سازی این توطئه‌ها خواهد بود.

خطیب جمعه موقت بیرجند، حفظ وحدت ملی را از مهم‌ترین ضرورت‌های امروز جامعه دانست و افزود: هرگونه دوقطبی‌سازی، اختلاف‌افکنی و ایجاد تفرقه، خدمت به دشمن است و ملت ایران باید در برابر جریان‌هایی که به دنبال برهم زدن انسجام کشور هستند، هوشیارانه ایستادگی کنند.

وی همچنین با اشاره به اهمیت مقابله با جنگ شناختی و رسانه‌ای دشمن اظهار کرد: جوانان باید مراقب منابع خبری و رسانه‌ای خود باشند و نسبت به اخبار و شایعات رسانه‌های معاند با دقت و تردید برخورد کنند و هر خبری را بدون بررسی نپذیرند.

حجت‌الاسلام مشرفی، مواسات و کمک مؤمنانه را یکی دیگر از نیازهای امروز جامعه برشمرد و گفت: ظرفیت عظیم بسیج، مساجد و مراکز نیکوکاری باید بیش از گذشته در مسیر کمک به نیازمندان و تقویت همدلی اجتماعی فعال شود.

وی با اشاره به اول خرداد، روز بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف، خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی، یکی از مهم‌ترین خدمات به کشور، مدیریت صحیح منابع و مصرف درست امکانات است.

امام جمعه موقت بیرجند در پایان با قدردانی از حضور و همراهی مردم در صحنه‌های مختلف انقلاب اسلامی، تأکید کرد: ملت ایران با تبعیت از فرامین رهبر معظم انقلاب، همچنان با قدرت در مسیر دفاع از آرمان‌های انقلاب و تحقق اهداف نظام اسلامی ایستاده‌اند و این مسیر را تا رسیدن به پیروزی نهایی ادامه خواهند داد.