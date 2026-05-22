امام جمعه ملارد: هرکس لفظاً یا عملاً تفرقه بیندازد خیانت کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی خوبانی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته ملارد که مصادف با ایام شهادت امام محمد باقر (ع) بود، با اشاره به شرایط حساس کنونی و تشدید جنگ ترکیبی دشمن، به تبیین وظایف مردم و مسئولان پرداخت.

وی با استناد به بیانات رهبر معظم انقلاب، حضور فیزیکی و مستمر مردم در صحنه را یک ضرورت انکارناپذیر دانست و گفت: رهبر معظم انقلاب فرمودند وظیفه مردم در زمان سکوت نبرد نظامی برای حضور در خیابان‌ها، از وقتی که موشک می‌زنیم سنگین‌تر است. این حضور، فقط یک نمایش همبستگی نیست، بلکه پشتوانه روحی مسئولان و تغییردهنده معادلات دشمن است و نباید در این زمینه سستی کرد.

امام جمعه ملارد در ادامه با اشاره به مشکلات معیشتی مردم، به شدت از سیاست‌های قیمت‌گذاری دولت انتقاد کرد و افزود: الان مردم در میدان هستند، شما یکدفعه می‌آیید پول گاز را ده برابر، بیست برابر می‌کنید؟ پول برق را چند برابر می‌کنید؟ این چه بی‌تدبیری است؟ دولت در این شرایط جنگی باید حال مردم را مراعات کند و مراقب گرانی‌ها باشد.

خوبانی همچنین افزایش قیمت کالاهای اساسی را محکوم کرد و خواستار حمایت ویژه دولت از دهک‌های ضعیف جامعه شد.

خطیب نماز جمعه ملارد، تفرقه‌افکنی در شرایط کنونی را خیانت به کشور دانست و هشدار داد: هر کسی در هر جایگاهی، اگر عملاً یا لفظاً باعث تفرقه شود، فارغ از نیتش، به نفع دشمن عمل کرده است.

وی همچنین از مردم خواست تا در برابر جنگ روانی رسانه‌های معاند هوشیار باشند و با مدیریت مصرف رسانه‌ای و رعایت پدافند شناختی، اجازه ندهند شایعات و اخبار ناامیدکننده، اراده ملی را تضعیف کند. حجت‌الاسلام موسوی تصریح کرد: رسانه‌های معاند با تخریب روحیه عمومی، تشدید اختلافات و بزرگ‌نمایی مشکلات، به دنبال ایجاد ناامیدی در جامعه هستند. مردم باید با هشیاری کامل، اخبار را از منابع متعدد راستی‌آزمایی کرده یا مصرف این رسانه‌ها را قطع کنند.

خوبانی در پایان با تأکید بر فریضه «مواسات و کمک مؤمنانه» گفت: در این شرایط، خانواده‌های کم‌درآمد و کسانی که اموالشان در جنگ آسیب دیده، نیازمند یاری هستند و همه باید پای کار باشند. وی همچنین از دولت خواست با برخورد قاطع با محتکران و جلوگیری از استقراض از بانک مرکزی، تورم را مهار کند.