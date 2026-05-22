  1. استانها
  2. هرمزگان
۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۳۵

امام جمعه قشم: مردم جهاد صرفه‌جویی را جدی بگیرند 

امام جمعه قشم: مردم جهاد صرفه‌جویی را جدی بگیرند 

قشم - امام جمعه قشم با تأکید بر لزوم صرفه‌جویی و مدیریت مصرف، از مردم خواست جهاد صرفه‌جویی را جدی بگیرند و گفت: اقتصاد مقاومتی به معنای مدیریت منابع و استفاده دقیق از امکانات است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا حاجبی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته قشم با گرامیداشت سالروز فتح خرمشهر، سوم خرداد را نماد مقاومت، ایثار و پیروزی ملت ایران دانست و اظهار کرد: فتح خرمشهر صرفاً یک پیروزی نظامی نبود، بلکه پیروزی اراده‌ها و فتح دل‌ها بود.

وی با اشاره به شرایط کنونی کشور اظهار داشت: امروز ملت ایران درگیر «جنگ ترکیبی» دشمنان است و در کنار مقابله با دشمن بیرونی، نباید از دشمن درونی غافل شد. شیطان با ابزارهایی همچون غرور، وسوسه، شبهه‌افکنی و ایجاد تردید، اندیشه و رفتار انسان را هدف قرار می‌دهد.

امام جمعه قشم با تأکید بر نقش جهاد در پیروزی‌های انقلاب و دوران دفاع مقدس خاطرنشان کرد: در جنگ اخیر نیز بخش مهمی از پیروزی، بازپس‌گیری زمین اندیشه‌ها و فتح دل‌ها بود. همانگونه که آیه شریفه «وَأَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِکُمْ» بیان می‌کند، این الفت و همدلی معجزه الهی است که باید پاس داشته شود.

وی افزود: اگر سوم خرداد نماد ایثار و مقاومت در میدان جنگ بود، امروز نیز باید «مقاومت فکری و اندیشه‌ای» را در کنار مقاومت نظامی و جهادی حفظ کنیم. همان گونه که در دوران دفاع مقدس ایثار معنا پیدا کرد، امروز نیز باید روحیه ایثار در رفتار کارمند، بازاری و همه اقشار جامعه جاری باشد.

حجت‌الاسلام حاجبی در ادامه با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری، چهار مأموریت اساسی ملت ایران را برشمرد: حضور مستمر و فعال در صحنه، حفظ وحدت ملی به عنوان یک وظیفه دینی و امنیتی، مدیریت مصرف رسانه‌ای و پدافند شناختی در برابر رسانه‌های معاند، و کمک متقابل و مواسات مؤمنانه در جامعه.

وی وحدت ملی را خط قرمز دانست و تصریح کرد: هر سخن، قلم، فکر یا اقدامی که به تضعیف اتحاد مسلمانان منجر شود، نادرست و آسیب‌زاست. همچنین باید میان مطالبه‌گری و تخریب تفاوت قائل شد و از دامن زدن به ناامیدی در جامعه پرهیز کرد.

امام جمعه قشم با هشدار درباره فعالیت رسانه‌های معاند گفت: این رسانه‌ها مأموریت دارند روحیه عمومی را تضعیف، اختلافات اجتماعی را تشدید و مشکلات را بزرگنمایی کنند. در مقابل، وظیفه ما تولید و گسترش «رسانه امیدآفرین» در جامعه است.

وی با تأکید بر لزوم صرفه‌جویی و مدیریت مصرف، از مردم خواست جهاد صرفه‌جویی را جدی بگیرند و یادآور شد: اقتصاد مقاومتی به معنای خساست نیست، بلکه مدیریت منابع و استفاده دقیق از امکانات است.

حاجبی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت بازار، احتکار، گران‌فروشی و قیمت‌سازی‌های کاذب را هم از نظر شرعی و هم اجتماعی حرام و ناپسند خواند و از تولیدکنندگان و فروشندگان خواست از افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها خودداری کنند.

وی همچنین به مردم توصیه کرد از خریدهای هیجانی و انبار کردن بیش از نیاز پرهیز کنند.

امام جمعه قشم در پایان با اشاره به قدرت و بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: ایران امروز به عنوان یکی از قطب‌های قدرت در جهان شناخته می‌شود؛ قدرتی که نه صرفاً در توان نظامی، بلکه در بازدارندگی ترکیبی، حضور مردم، ظرفیت انرژی، الگوی مردم‌سالاری دینی و رهبری الهام‌بخش آن نهفته است.

کد مطلب 6837645

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها