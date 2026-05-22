به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا حاجبی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته قشم با گرامیداشت سالروز فتح خرمشهر، سوم خرداد را نماد مقاومت، ایثار و پیروزی ملت ایران دانست و اظهار کرد: فتح خرمشهر صرفاً یک پیروزی نظامی نبود، بلکه پیروزی اراده‌ها و فتح دل‌ها بود.

وی با اشاره به شرایط کنونی کشور اظهار داشت: امروز ملت ایران درگیر «جنگ ترکیبی» دشمنان است و در کنار مقابله با دشمن بیرونی، نباید از دشمن درونی غافل شد. شیطان با ابزارهایی همچون غرور، وسوسه، شبهه‌افکنی و ایجاد تردید، اندیشه و رفتار انسان را هدف قرار می‌دهد.

امام جمعه قشم با تأکید بر نقش جهاد در پیروزی‌های انقلاب و دوران دفاع مقدس خاطرنشان کرد: در جنگ اخیر نیز بخش مهمی از پیروزی، بازپس‌گیری زمین اندیشه‌ها و فتح دل‌ها بود. همانگونه که آیه شریفه «وَأَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِکُمْ» بیان می‌کند، این الفت و همدلی معجزه الهی است که باید پاس داشته شود.

وی افزود: اگر سوم خرداد نماد ایثار و مقاومت در میدان جنگ بود، امروز نیز باید «مقاومت فکری و اندیشه‌ای» را در کنار مقاومت نظامی و جهادی حفظ کنیم. همان گونه که در دوران دفاع مقدس ایثار معنا پیدا کرد، امروز نیز باید روحیه ایثار در رفتار کارمند، بازاری و همه اقشار جامعه جاری باشد.

حجت‌الاسلام حاجبی در ادامه با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری، چهار مأموریت اساسی ملت ایران را برشمرد: حضور مستمر و فعال در صحنه، حفظ وحدت ملی به عنوان یک وظیفه دینی و امنیتی، مدیریت مصرف رسانه‌ای و پدافند شناختی در برابر رسانه‌های معاند، و کمک متقابل و مواسات مؤمنانه در جامعه.

وی وحدت ملی را خط قرمز دانست و تصریح کرد: هر سخن، قلم، فکر یا اقدامی که به تضعیف اتحاد مسلمانان منجر شود، نادرست و آسیب‌زاست. همچنین باید میان مطالبه‌گری و تخریب تفاوت قائل شد و از دامن زدن به ناامیدی در جامعه پرهیز کرد.

امام جمعه قشم با هشدار درباره فعالیت رسانه‌های معاند گفت: این رسانه‌ها مأموریت دارند روحیه عمومی را تضعیف، اختلافات اجتماعی را تشدید و مشکلات را بزرگنمایی کنند. در مقابل، وظیفه ما تولید و گسترش «رسانه امیدآفرین» در جامعه است.

وی با تأکید بر لزوم صرفه‌جویی و مدیریت مصرف، از مردم خواست جهاد صرفه‌جویی را جدی بگیرند و یادآور شد: اقتصاد مقاومتی به معنای خساست نیست، بلکه مدیریت منابع و استفاده دقیق از امکانات است.

حاجبی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت بازار، احتکار، گران‌فروشی و قیمت‌سازی‌های کاذب را هم از نظر شرعی و هم اجتماعی حرام و ناپسند خواند و از تولیدکنندگان و فروشندگان خواست از افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها خودداری کنند.

وی همچنین به مردم توصیه کرد از خریدهای هیجانی و انبار کردن بیش از نیاز پرهیز کنند.

امام جمعه قشم در پایان با اشاره به قدرت و بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: ایران امروز به عنوان یکی از قطب‌های قدرت در جهان شناخته می‌شود؛ قدرتی که نه صرفاً در توان نظامی، بلکه در بازدارندگی ترکیبی، حضور مردم، ظرفیت انرژی، الگوی مردم‌سالاری دینی و رهبری الهام‌بخش آن نهفته است.