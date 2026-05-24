پلمب چهار کافه متخلف در نهاوند

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی دادگستری استان همدان اعلام کرد: دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نهاوند در جریان بازدید میدانی از واحدهای صنفی، بر برخورد قاطع با هرگونه هنجارشکنی در اماکن عمومی و تأکید بر رعایت قانون و حقوق شهروندی تأکید کرد.
عرفان رضایی در راستای پاسخ به مطالبات عمومی شهروندان مبنی بر نظارت بر فعالیت اصناف و برخورد با ناهنجاریهای اجتماعی، بهصورت میدانی از تعدادی از کافیشاپهای سطح شهرستان بازدید کرد.
در این عملیات نظارتی که با حضور تیم ویژه متشکل از مأموران پلیس اطلاعات، عوامل بسیج و نمایندگان ادارات ذیربط انجام شد، فعالیت کافیشاپهای مذکور مورد بررسی دقیق قرار گرفت.
بر اساس این گزارش، در پی مشاهده تخلفات، به ۱۰ واحد صنفی تذکر کتبی و اخطار جدی ابلاغ شد و ۴ واحد صنفی متخلف نیز به دلیل عدم رعایت موازین قانونی و مقررات صنفی، با دستور دادستان پلمب شدند.
دادستان نهاوند در حاشیه این بازدیدها، با تأکید بر لزوم رعایت قانون و پاسداشت حقوق شهروندی در اماکن عمومی، اظهار کرد: دستگاه قضایی در برخورد با متخلفان و هنجارشکنانی که آسایش عمومی را مختل کنند، قاطعانه عمل خواهد کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: روند نظارت بر اماکن عمومی و اصناف با هدف اصلاح وضعیت موجود و کاهش تخلفات، با جدیت و بهصورت مستمر در سطح شهرستان ادامه خواهد داشت.
