امام جمعه بوشهر: مشکلات آب شرب استان در تابستان به حداقل برسد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری در خطبه‌های نماز جمعه بوشهر با اشاره به فرارسیدن ایام شهادت امام محمد باقر علیه‌السلام خواستار تبیین جایگاه علمی و تاریخی آن حضرت در مراکز فرهنگی و علمی استان شد.

وی اضافه کرد: طبق آموزه‌های ادیان الهی، مسیر رسیدن به کمال در زندگی فردی، اجتماعی و ایجاد تمدن‌های بزرگ، عبور از بحران‌ها، تهدیدات و امتحانات سخت است. هیچ جامعه یا کشوری بدون پشت سر گذاشتن فشارها و چالش‌ها به موفقیت دست نمی‌یابد.

امام جمعه بوشهر با استناد به آیات قرآن کریم افزود: خداوند متعال انسان‌ها را در بوته آزمون‌های سخت روحی، روانی، اقتصادی و نظامی قرار می‌دهد تا ایمان آنان محک زده شود. در این مسیر، صابران با عبور موفق از بحران‌ها به رشد و صعود می‌رسند و کسانی که فاقد صبر و شکیبایی باشند، دچار سقوط می‌شوند.

صفایی بوشهری با اشاره به واقعه کربلا به عنوان نمونه‌ای از این سنت الهی تصریح کرد: همان‌طور که در کربلا، ایستادگی در راه حق منجر به جاودانگی شد، امروز نیز راه ما مسیر مقاومت تحت هدایت‌های مقام معظم رهبری است.

وی تاکید کرد: برای رسیدن به جایگاه شایسته ایران در جهان و ارتقای شخصیت الهی فردی، باید با صبوری و استقامت از گردنه‌های سخت نظامی، فرهنگی و اقتصادی عبور کنیم.

صفایی بوشهری با اشاره به فصل گرما، به مسئولان استان بوشهر در خصوص مدیریت تأمین آب شرب هشدار داد و گفت: باید با برنامه‌ریزی دقیق، مشکلات آب شرب استان در تابستان به حداقل برسد. همچنین از مردم عزیز درخواست دارم در شرایط کنونی، در مصرف آب و برق نهایت صرفه‌جویی را داشته باشند.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای خدمت، به‌ویژه شهید آیت‌الله رئیسی، از مسئولان خواست زوایای ارزشمند مدیریت و خدمت‌رسانی آن شهید بزرگوار را الگوی کاری خود قرار دهند.

اهمیت راهبردی موضوع جمعیت

صفایی بوشهری با تأکید بر اهمیت راهبردی موضوع جمعیت، اظهار کرد: نیروی انسانی با کمیت بالا و کیفیت شایسته، از مؤلفه‌های اصلی قدرت ملی است و تمامی کشورهای پیشرفته در توازن نرخ رشد جمعیت دقت نظر دارند.

وی با اشاره به پیام راهبردی مقام معظم رهبری در حوزه جمعیت، از کندی عملکرد برخی دستگاه‌ها در اجرای سیاست‌های کلان نظام انتقاد کرد و گفت: شایسته نظام انقلابی نیست که جوانان برای دریافت وام ازدواج ماه‌ها در انتظار بمانند. باید برای تسهیل ازدواج، ایجاد اشتغال و تأمین مسکن، برنامه‌های مدون، سریع و جهادی داشته باشیم.

امام جمعه بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت تقابل با استکبار اشاره کرد و افزود: دشمنان با رصد دقیق شرایط ایران، به دنبال ارزیابی اقتدار کشور هستند؛ اما آنچه آنان را وادار به عقب‌نشینی کرده، مواضع مستحکم رهبر معظم انقلاب، توانمندی نیروهای مسلح و از همه مهمتر، حضور حماسی مردم در صحنه است.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به موضوع تنگه هرمز، از شورای عالی امنیت ملی و مجلس شورای اسلامی برای فعال‌سازی ظرفیت‌های قانونی ایران در این منطقه قدردانی کرد و خواستار استمرار و تقویت این اقدامات برای احقاق حقوق حقه ملت شد.

امام جمعه بوشهر ضمن تقدیر از اقدامات قوه قضائیه در مبارزه با فساد اقتصادی و امنیتی، تأکید کرد: حجم فساد و خیانت وطن‌فروشان ایجاب می‌کند که دستگاه قضا با پشتوانه مردمی، با قاطعیت و قدرت بیشتری با مفسدان برخورد کند.