امام جمعه موقت ضیاءآباد: «مقاومت» فرهنگ شیعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدحسن زنگنه در خطبه‌های این هفته نماز جمعه این شهر با اشاره به فرارسیدن اول خرداد، سالروز آغاز محاصره اقتصادی جمهوری اسلامی ایران از سوی آمریکا، تصریح کرد: دشمنی آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، دشمنی‌ ریشه‌دار و مبتنی بر تقابل با اصل اسلام و تشیع است. وزیر خارجه اسبق آمریکا نیز گفته بود دشمن اصلی ما امام دوازدهم شیعیان است.

امام جمعه موقت ضیاءآباد همچنین به سالگرد شهادت مظلومانه زائران خانه خدا در دوم خرداد سال ۱۳۶۶ به دست مأموران آل سعود اشاره کرد و این واقعه را مصادف با شهادت امام محمد باقر(ع) دانست و با تبیین جایگاه علمی آن حضرت گفت: امام باقر(ع) شکافنده علوم بودند و تمام دنیای اسلام مدیون ایشان و فرزندشان امام صادق(ع) است که چهار هزار شاگرد تربیت و تحویل جامعه اسلامی کردند.

وی با گرامیداشت سوم خرداد، سالروز فتح خرمشهر در عملیات بیت‌المقدس، به نقل از امام خمینی(ره) گفت: خرمشهر را خدا آزاد کرد. و این روز را نماد مقاومت و پیروزی ملت ایران خواند.

حجت‌الاسلام زنگنه در بخش دیگری از خطبه‌ها، با اشاره به چهارم خرداد که به نام روز مقاومت و پایداری نام‌گذاری شده، فرهنگ مقاومت را از ارکان تشیع دانست و گفت: فرهنگ مقاومت یعنی ایستادن در مقابل ظالم؛ دستور قرآن و اهل بیت(ع) همین است. شیعه اجازه تسلیم در برابر ظالم را ندارد. امام حسین(ع) با ۷۲ نفر در برابر ده‌ها هزار نفر ایستاد و این سرمایه‌گذاری بزرگ الهی، پایه‌گذار فرهنگ مقاومت در تاریخ اسلام شد.

وی با اشاره به سالروز شهادت حضرت مسلم بن عقیل(ع) در پنجم خرداد، آن حضرت را الگوی ولایت‌مداری خواند و تصریح کرد: مسلم فرستاده امام حسین(ع) بود و امروز در دوران غیبت، ولی‌فقیه و مرجع تقلید، نماینده امام زمان(عج) هستند. همان‌طور که مسلم به فرمان امامش رفت و شهید شد، ما نیز باید مطیع ولی‌فقیه باشیم.

بخش پایانی و محوری خطبه‌های این هفته به تحلیل مذاکرات اختصاص داشت. امام جمعه موقت ضیاءآباد با اشاره به تحولات جدید در روند مذاکرات گفت: مذاکرات پس از بن‌بست کامل و رفتن طرفین تا آستانه جنگ، با اضافه شدن میانجی‌گران دیگر و ابتکارات جدید، وارد مرحله تازه‌ای شده است.

وی با تأکید بر اینکه پیشرفت‌هایی حاصل شده اما اختلافات و شکاف‌های مهمی باقی مانده، پنج محور اصلی اختلاف را چنین برشمرد: نخست، موضوع توافق کامل یا مرحله‌ای؛ دوم، مسئله اورانیوم و مدت زمان تعلیق؛ سوم، زمان‌بندی رفع تحریم؛ چهارم، دامنه کاهش تحریم‌ها؛ و پنجم، نحوه مدیریت تنگه هرمز همچنان محل اختلاف است و توافقی بر سر آن‌ها صورت نگرفته.

حجت‌الاسلام زنگنه با هشدار نسبت به احتمال تداوم درگیری‌ها تصریح کرد: احتمال وقوع درگیری بیشتر همچنان وجود دارد، چرا که بعضی مقامات آن‌طرف، منطق نمی‌فهمند و فقط زور می‌فهمند.

ایران ابرقدرت چهارم دنیا؛ اعتراف دشمن به پیروزی ایران

وی در ادامه با اشاره به اعترافات جهانی به قدرت ایران گفت: همه سیاستمداران و رسانه‌های جهان، حتی خود آمریکا، به پیروزی ایران اعتراف کرده‌اند. ایران ابرقدرت چهارم دنیا است. جنگ با ایران، تصور برتری و سقوط‌ناپذیری آمریکا را زیر سؤال برده و موازنه را به نفع ایران تغییر داده است.

امام جمعه موقت ضیاءآباد با نقل‌قول از معاون پیشین مشاور امنیت ملی آمریکا در دوره ترامپ افزود: خود آن‌ها گفته‌اند ترامپ باید شکست مقابل ایران را بپذیرد و نمی‌توان ایران را با اقدام نظامی شکست داد، ولی بعضی در عراق این را نمی‌فهمند.

وی در پایان خطبه‌ها، با اشاره به پیام مقام معظم رهبری در سالگرد شهدای خدمت و تأکید ایشان بر نوکری مسئولان در نظام اسلامی، ابراز امیدواری کرد: ملت ایران با استمرار مقاومت، پیروزی نهایی را جشن بگیرد.