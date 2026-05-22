  1. جامعه
  2. شهری
۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۴۴

فعالیت مراکز عرضه بهداشتی دام زنده در روزهای عرفه و عید قربان در تهران

فعالیت مراکز عرضه بهداشتی دام زنده در روزهای عرفه و عید قربان در تهران

مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران، فرایند تامین دام زنده در ایام عید قربان را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بختیاری‌زاده مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران فرایند تامین دام زنده در ایام عید قربان را تشریح کرد.

وی در توضیح بیشتر اظهار کرد: سازمان میادین به منظور عرضه بهداشتی دام زنده، سه مرکز ثابت دارد که طی سال از ۸ صبح تا ۸ شب فعالیت می‌کنند.

وی درباره فعالیت این مراکز در ایام عید قربان افزود: در ایام عید قربان جهت تسهیل در فرایند تأمین دام زنده برای شهروندان، تعدادی مرکز موقت برپا می‌کنیم. طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده امسال مجموعا ۷ مرکز در سطح شهر تهران فعال خواهد بود که دام بهداشتی را تحت نظر دامپزشکان مستقر در مراکز عرضه خواهند کرد.

به گفته بختیاری‌زاده، این مراکز در روز عرفه و عید قربان از اذان صبح فعال هستند.

کد مطلب 6837669
محمد رضازاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها