فعالیت مراکز عرضه بهداشتی دام زنده در روزهای عرفه و عید قربان در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بختیاری‌زاده مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران فرایند تامین دام زنده در ایام عید قربان را تشریح کرد.

وی در توضیح بیشتر اظهار کرد: سازمان میادین به منظور عرضه بهداشتی دام زنده، سه مرکز ثابت دارد که طی سال از ۸ صبح تا ۸ شب فعالیت می‌کنند.

وی درباره فعالیت این مراکز در ایام عید قربان افزود: در ایام عید قربان جهت تسهیل در فرایند تأمین دام زنده برای شهروندان، تعدادی مرکز موقت برپا می‌کنیم. طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده امسال مجموعا ۷ مرکز در سطح شهر تهران فعال خواهد بود که دام بهداشتی را تحت نظر دامپزشکان مستقر در مراکز عرضه خواهند کرد.

به گفته بختیاری‌زاده، این مراکز در روز عرفه و عید قربان از اذان صبح فعال هستند.