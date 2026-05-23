به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران اعلام کرد: ساعات میادین و بازارهای میوه و تره‌بار این سازمان در نیمه اول سال تغییر کرد.

بر اساس این گزارش، از روز یکشنبه سوم خرداد ۱۴۰۵ ساعات فعالیت میادین و بازارهای میوه و تره‌بار در روزهای عادی در نوبت بعدازظهر از ساعت ۱۵ تا ۲۰ و در نوبت صبح از ۸ تا ۱۳ اعلام شده است.

