کاهش چشمگیر حوادث فوتی پایتخت در آخرین هفته اردیبهشت ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید ابواالفضل موسوی‌پور رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از ثبت ۱ فقره تصادف منجر به فوت در آخرین هفته اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در سطح شهر تهران خبر داد و گفت: این حادثه‌ بار دیگر ضرورت توجه به ایمنی و رعایت قوانین عبور ومرور مجازعابر پیاده از عرض بزرگراهها را یادآور می‌شود.

وی تأکید کرد: رعایت مقررات عبور و استفاده از پل‌های عابر پیاده می‌تواند از بروز حوادث تلخ و جبران‌ناپذیر جلوگیری کند و جان باختن عابرپیاده در سانحه نیمه شب بزرگراه شهید زین الدین در چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵؛ این حادثه در ساعت ۰۰:۲۴ نیمه شب، در مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید زین الدین محدوده تالار صدف بوقوع پیوست.

به گفته وی؛ در این تصادف راننده یک دستگاه سواری پژو پارس به علت عدم توجه به جلو با عابرپیاده‌ای که به صورت ناایمن در حال تردد غیرمجاز از عرض بزرگراه مذکور بود ، برخورد می‌کند که در پی این اتفاق عابرپیاده (مردی ۵۵ساله) در اثر شدت ضربه و جراحات وارده در دم جان خود را از دست داد.

سردار موسوی‌پور در پایان گفت: عابران پیاده عزیز عبور از عرض بزرگراه‌ها «بازی با مرگ» است. هیچ دلیل یا شرایطی، استفاده از بزرگراه به‌عنوان مسیر تردد پیاده را توجیه نمی‌کند. رانندگان در بزرگراه انتظار دیدن عابر پیاده را ندارند و فاصله توقف در سرعت‌های بالا بسیار زیاد است. عابران گرامی، حتماً از پل‌های عابر پیاده استفاده کنید؛ حتی اگر رسیدن به پل، مستلزم طی کردن مسافت بیشتری باشد. این پیاده‌رویِ اضافه، به قیمتِ حفظ جان شما تمام می‌شود.