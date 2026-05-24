ایستادگی و مقاومت آگاهانه، رمز پیروزی در برابر دشمنان است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین زارعکمالی شامگاه یکشنبه در تجمع گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشهر و ایام شهادت امام محمدباقر(ع) و شهید جمهور، ضمن تبیین ابعاد حماسه سوم خرداد اظهار کرد: آزادسازی خرمشهر نماد بارز پیروزی حق بر باطل است؛ حماسهای که در آن زنان و مردان این سرزمین در مقابل جبهه کفر با اقتدار ایستادگی کردند.
وی با اشاره به ایثارگریهای شهید محمود شهبازی و سایر شهدای گرانقدر استان همدان در دوران دفاع مقدس، گفت: شهدای ما همواره با تکیه بر ایمان و روحیه استکبارستیزی، در مسیر دفاع از ارزشهای اسلامی مردانه جنگیدند.
فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان آزادسازی خرمشهر را درسآموز توصیف کرد و افزود: سوم خرداد به ما آموخت که سربازان حضرت قائم(عج) در دفاع از دین و آرمانهای انقلاب، در برابر دشمن سر تسلیم فرود نمیآورند و در این مسیر تا پای جان ثابتقدم میمانند.
سردار زارعکمالی با بیان اینکه تنها راه دستیابی به عزت، اقتدار و حفظ تمامیت ارضی، وحدت و تقویت قوای درونی است، تصریح کرد: ملت ایران به دلیل تمسک به اسلام و عدم تبعیت از دشمنان، همواره در مسیر جهاد کبیر مستحکم ایستادهاند و خداوند این مردم را برای حفظ ارزشهای دینی برگزیده است.
وی در پایان با هشدار نسبت به توطئههای دشمنان خاطرنشان کرد: امروز دشمن با بهرهگیری از ابزارهای جنگ شناختی در پی دستیابی به اهدافی است که در میدان رزم نتوانسته بود به آن دست یابد، اما بصیرت مردم ایران اجازه نخواهد داد که دشمن به نیات پلید خود دست پیدا کند.
