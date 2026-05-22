مهار تورم و برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی مطالبه جدی مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام وعد مرادبیگی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته ایلام با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور اظهار داشت: مهار تورم و کنترل گرانی از مهم‌ترین مطالبات مردم است و تحقق این هدف، نیازمند اقدام جدی، هماهنگ و جهادی از سوی دولت، مجلس و قوه قضائیه است.

امام جمعه موقت ایلام با تأکید بر لزوم نظارت مستمر و دقیق بر بازار، افزود: باید با نظارت هوشمندانه بر چرخه تولید تا توزیع، زمینه هرگونه سوءاستفاده، گران‌فروشی و اخلال در بازار را از بین برد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش دستگاه قضایی در ایجاد امنیت اقتصادی اشاره کرد و گفت: برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی و صدور احکام بازدارنده برای محتکرانی که با ایجاد آشوب در بازار، آرامش روانی جامعه را هدف قرار می‌دهند، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

خطیب جمعه ایلام در تحلیل مسائل بین‌المللی، سیاست خارجی نظام را بازتاب قدرت دفاعی و میدانی کشور دانست و تأکید کرد: هرگونه مذاکره تنها زمانی مفید و قابل پذیرش است که منافع ملی و اصول اساسی نظام در آن به‌طور کامل حفظ شود.

وی افزود: جایگاه راهبردی ایران در عرصه‌های دریایی و منطقه‌ای، نشان‌دهنده نقش اثرگذار جمهوری اسلامی در معادلات جهانی است.

حجت‌الاسلام مرادبیگی با گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، ایشان را الگوی خدمتگزاری خستگی‌ناپذیر برای مدیران کشور برشمرد.

وی همچنین در آستانه سالروز آزادسازی خرمشهر، این واقعه را نماد ایمان، مقاومت و اراده پولادین ملت ایران برای غلبه بر دشوارترین شرایط دانست.

این خطیب جمعه در پایان، انتخاب رهبر معظم انقلاب پس از رحلت امام خمینی (ره) را تصمیمی سرنوشت‌ساز خواند و آن را عامل اصلی تداوم اقتدار و انسجام نظام در مسیر پرفراز و نشیب انقلاب دانست.