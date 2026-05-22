به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از موزه هنرهای معاصر تهران، از فردا دوم خرداد، نمایش «یازده اثر از هنرمندان چاپگر مکزیک» در سرسرای موزه هنرهای معاصر برگزار می‌شود.

در امتداد مجموعه رویداد «هنر و جنگ»، این بار به روایت هنرمندان مکزیک از جنگ پرداخته شده است.

در این نمایش، ۲ اثر چاپ ارزشمند از ۲ هنرمند نامدار مکزیک سیکیروس و اوروسکو، مربوط به دهه ۲۰ میلادی به نمایش درآمده که روایتگر نبردهای مردمان این کشور هستند.

در کنار این ۲ اثر، مجموعه ۹ اثر چاپ هنری از هنرمندان معاصر مکزیکی نیز ارائه شده که بر تصویر نبردهای استقلال و هویت‌بخشی اجتماعی مکزیک متمرکز بوده‌اند.

این رویداد که سومین برنامه از مجموعه «هنر و جنگ» به روایت گنجینه موزه است، تا ۹ خرداد ادامه دارد.