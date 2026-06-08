نمایش جدید «هنر در سایه ویرانی»؛ آثار اروپای پساجنگ به نمایش درآمد

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین نمایشگاه از مجموعه رویداد «هنر و جنگ» به روایت گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران از ۱۸ تا ۲۷ خرداد به نمایش ۹ اثر از نقاشان اروپای پسا جنگ در سرسرای موزه خواهد پرداخت.

در ادامه مجموعه رویداد «هنر و جنگ»، این بار روایت هنرمندان اروپا از دوران پسا جنگ، به نمایش درآمد.

در توضیح این نمایشگاه با تاکید بر «هنرمندان اروپای پساجنگ: فراموشی، گذار و نوسازی» آمده است:

«هر چه درباره‌ بی‌مثالی جنگ دوم و گستردگی آن در اروپا و دیگر قاره‌ها داستان پردازی و اغراق شده باشد، نمی‌توان از آثار ماندگار آن بر نسل‌های باقی‌مانده در دهه‌های بعدی صرف نظر کرد؛ تغییرات بنیادین در اندیشه سیاسی، جریان‌های فلسفی، حقوق فردی و بین‌المللی و زیبایی‌شناسی و هنر این دهه‌ها امری انکارناپذیر است؛ چیزی برای بازنگری؛ چیزی برای نوسازی و چیزی برای گذار و آئین فراموشی ...

بسیاری آثار به نحو مستقیم با بازنمایی جنگ و آثار آن پرداختند و جستجوی ساده در منابع می‌تواند این نمونه‌ها را آشکار سازد اما در کنار جریان‌های بازنمایانه، جریان‌های دیگری نیز در هنر اروپای پساجنگ قابل شناسایی و روایت است که به بازخوردهای درونی‌تر در هنرمندان می‌پردازد. کوششی عمومی برای یک فراموشی جمعی؛ چنان‌که گویی جریان‌هایی عمومی در تلاش باشند همه‌ آنها زشتی‌ها و بدسگالی‌های حل‌نشده را یک‌باره فراموش کنند؛ از آن گذر کنند و به جهانی نو ببرند. به خویشتن، به جامعه و به اندیشه و هنر. از این منظر می‌توان جریان‌هایی عمیق را در هر دهه‌های پس از جنگ بازبینی کرد:

- هجوم به روزمرگی‌های جامعه و رفتارهای اجتماعی فراموش‌شده در جنگ.

- پرداختن به رسانه‌ نقاشی و کاوش دوباره در ظرفیت‌های بیان انتزاع بصری.

- بازنمون انسان معوج و آسیب‌دیده از پوچی جهان رهایی‌یافته از خشونت جنگ.

- و بازسازی جهانی چنان که فاقد ظرفیت‌های بازتولید جنگ باشد.

این نمایشگاه، گزیده‌ای از آثار نقاشان تأثیرگذار اروپای پساجنگ است که بازتابی از این رویکردهای سه‌گانه در هنر اروپا در این روایت پیش روی قرار می‌دهند.»

از جمله هنرمندان حاضر در این نمایشگاه می‌توان به فرانسیس بیکن، پیر سولاژ، آرنالدو پومودورو، ماکس بکمن، جورجو موراندی، گونتر اوکر و هانس هارتونگ اشاره کرد که هر یک با زبان بصری منحصربه‌فرد خود، مفاهیم تراژدی، بازسازی، انتزاع و حافظه‌ تاریخی پسا جنگ را روایت می‌کنند.

چهارمین و آخرین نمایشگاه از مجموعه رویداد «هنر و جنگ» از ۱۸ خرداد تا ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ در سرسرای موزه هنرهای معاصر تهران، همه روزه به جز دوشنبه‌ها برقرار است.