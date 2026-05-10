آثار ضد جنگ نقاشان مدرنیست اسپانیایی روی دیوار موزه هنرهای معاصر تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موزه هنرهای معاصر تهران، نمایش دوم رویداد «هنر و جنگ» با ۱۱ اثر از نقاشان مدرنیست اسپانیا در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار می‌شود.

موزه هنرهای معاصر تهران در دومین رویداد از مجموعه رویدادهای «هنر و جنگ»، ۱۱ اثر از چهار نقاش مدرنیست اسپانیا را به روایت گنجینه خود به نمایش می‌گذارد. در این نمایشگاه آثاری از هنرمندان برجسته‌ای همچون پابلو پیکاسو (Pablo Picasso)، آنتونی تاپیس (Antoni Tàpies)، رابرت مادرول (Robert Motherwell) و خوان خئوس (Juan Gris) به تماشا گذاشته می‌شود.

این رویداد که با عنوان «۱۱ اثر از نقاشان مدرنیست اسپانیا» برپا می‌شود، فرصتی برای بازخوانی تأثیر جنگ بر هنر مدرن اسپانیا فراهم آورده است. مخاطبان می‌توانند این آثار ارزشمند را از تاریخ ۲۱ اردیبهشت تا ۲۹ اردیبهشت در سرسرای موزه هنرهای معاصر تهران مشاهده کنند.

ساعت بازدید از موزه هنرهای معاصر تهران همه روزه از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۸ است.

موزه هنرهای معاصر تهران از تمامی علاقه‌مندان، هنرمندان، پژوهشگران و رسانه‌ها دعوت می‌کند از این نمایشگاه بازدید به عمل آورند.