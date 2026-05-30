نمایشگاه آثار هنرمندان چاپگر مکزیکی تمدید شد؛ انتشار بیانیه سفیر مکزیک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی موزه هنرهای معاصر تهران، رویداد سوم از مجموعه برنامه‌های «هنر و جنگ» که شامل نمایش ۱۱ اثر از هنرمندان چاپگر برجسته مکزیکی از گنجینه این موزه است، تا ۱۷ خرداد ۱۴۰۵ تمدید شد.

همزمان با تمدید این رویداد، گیرمو پوئنته اردوریکا سفیر مکزیک در تهران، ضمن قدردانی و استقبال از برگزاری چنین برنامه‌ای، متنی به شرح زیر به این نمایشگاه ارائه کرد:

«هنر چاپگری مکزیکی از دیرباز ابزاری قدرتمند برای بیان هنری، ارتباطات اجتماعی و تأمل سیاسی بوده است. این زبان بصری که در بستر پس از انقلاب مکزیک شکل گرفته، از ارزش زیبایی‌شناختی خود فراتر رفته و به ابزاری برای بیان تجربیات جمعی، حافظه تاریخی و آرمان‌های عدالت اجتماعی تبدیل شده است.

این نمایشگاه فرصتی ارزشمند برای تعامل با این سنت هنری از طریق آثاری ارائه می‌کند که مضامین جهانی مانند هویت، تاب‌آوری و کرامت انسانی را در مواجهه با چالش‌های زمانه ما منعکس می‌کنند.

گنجاندن این نمایشگاه در مجموعه «هنر و جنگ» در موزه هنرهای معاصر تهران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا گفتگو بین سنت‌های هنری مختلف را در مورد تاثیر درگیری‌ها و بحران‌ها بر تجربه انسانی تقویت می‌کند.

مطمئنم که این نمایشگاه به تقویت درک فرهنگی بین مکزیک و ایران کمک خواهد کرد و به عموم مردم این امکان را می‌دهد که از غنای یک سنت هنری که عمیقاً با تاریخ اجتماعی مکزیک مرتبط است، قدردانی کنند.»