به گزارش خبرگزاری مهر از سازمان اداری و استخدامی کشور، حسین رحمانیان، سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور جزییات جدیدی از تغییر ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی را تبیین و اعلام کرد: به حضور کارکنان بعد از ساعت ۱۳ اضافه کاری تعلق نمی‌گیرد.

وی افزود: ساعت آغاز به کار و خاتمه ادارات ۷ تا ۱۳ تعیین شده که از شنبه ۲۶ اردیبهشت لازم‌الاجرا بود و تا روز یکشنبه ۱۵ شهریور اعتبار دارد و این بازه قابل تغییر (افزایش یا کاهش) نیست.

وی افزود: طبق این بخشنامه، تعیین حجم و درصد حضور کارکنان همچنان در اختیار استانداران است اما ساعت آغاز به کار و خاتمه قابل تغییر نیست.

به گفته رحمانیان، هدف از ابلاغ بخشنامه تغییر ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی، مدیریت بهینه مصرف انرژی و حفظ پایداری شبکه سراسری برق، همراه با تأمین آسایش مردم و در راستای تأکید رئیس‌جمهور مبنی بر متوقف نشدن خدمت‌رسانی به مردم است.

سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور تأکید کرد: وسایل روشنایی و سرمایشی باید یک ساعت قبل از خاتمه کار و در مناطق گرمسیری همزمان با پایان ساعت کاری خاموش شوند.

وی اظهار کرد: بر اساس ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارکنان دولت موظف به ارائه ۴۴ ساعت خدمت در هفته هستند؛ بنابراین کسری ساعات موظفی باید در قالب دورکاری جبران شود. دستگاه‌های اجرایی خدمات‌رسان و واحدهای عملیاتی، آموزشی، بهداشتی و سایر بخش‌هایی که مستقیم به مردم خدمت ارائه می‌کنند، از جمله مدارس، مراکز آموزش عالی و پژوهشی و بخش‌های آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به‌منظور تداوم خدمات عمومی و حفظ ایمنی کارکنان، مطابق نظر مرجع ذی‌صلاح و عالی‌ترین مقام دستگاه مربوطه فعالیت خواهند کرد.

رحمانیان تصریح کرد: دستگاه‌ها موظفند برای شناورسازی ساعت شروع به کار یکی از زوجین در خانواده‌هایی که زن و شوهر هر دو کارمند و دارای فرزند خردسال زیر ۶ سال هستند، در بازه زمانی ۷ تا ۸ صبح همکاری لازم را داشته باشند.