جزئیات افزایش ۳۰ تا ۴۳ درصدی حقوق کارمندان دولت

به گزارش خبرگزاری مهر، ذبیح‌اله سلمانی در مورد افزایش حقوق و تمدید قراردادهای کارمندان دولت، گفت: بر اساس روال سال‌های قبل بعد از ابلاغ قانون بودجه نحوه افزایش ضریب حقوق کارمندان دولت در قالب بخشنامه تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسانیم که امسال هم این مصوبه در روز ۱۲ فروردین از هیئت وزیران دریافت و ابلاغ شد.

به گفته سلمانی، ضریب افزایش حقوق کارمندان دولت در سال جاری ۲۰ درصد رشد می‌کند که در حکم کارگزینی و قرارداد آنها ۲۰ درصد رشد اعمال می‌شود.

معاون سازمان اداری و استخدامی کشور که در یک گفت‌وگوی رادیویی سخن می‌گفت، اظهار کرد: حداقل حقوق کارمندان دولت که سال گذشته ۱۳ میلیون تومان بود امسال با ۴۳ درصد افزایش به رقم ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان می‌رسد.

سلمانی همچنین گفت با توجه به اینکه حقوق بازنشستگان به اندازه ۹۰ درصد شاغلان نظیر است حداقل حقوق آنها از ۱۱.۷ میلیون تومان با افزایش ۴۳ درصدی به رقم ۱۶.۸ میلیون تومان می رسد.

وی این را هم گفت امسال دولت با هدف نگهداشت نیروی انسانی و افزایش بهره‌وری برای اولین بار بخش فوق العاده خاص بر اساس برنامه هفتم پیشرفت را به میزان ۴۴۰۰ امتیاز معادل حدود سه میلیون تومان در نظر گرفت که این رقم به عنوان فوق العاده خاص کارکنان طبق برنامه هفتم پیشرفت، در حکم کارگزینی افراد اعمال می‌شود.

به گفته معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، قرار است تا ۱۸ فروردین ماه احکام کارگزینی شاغلان دستگاه‌های اداری صادر شود و در چند روز آینده در سازمان اداری و استخدامی کشور بررسی می‌شود و برای تامین بودجه و منابع به سازمان برنامه و بودجه معرفی و از آنجا نیز برای پرداخت حقوق خزانه داری کشور اعلام می‌شود.

سلمانی گفت: حقوق کارمندان دولت بر اساس حکم جدید و میزان افزایش که بر اساس میزان امتیاز افراد خواهد بود و حداقل بین ۳۰ تا ۴۳ درصد افزایش به صورت پلکانی خواهد بود،به این معنا که افرادی که دارای حقوق کمتری هستند افزایش بیشتری می‌گیرند و آنهایی که حقوق بالاتری دارند با افزایش کمتری مواجه می‌شوند.

وی تاکید کرد: حقوق فروردین ماه بر اساس معیار جدید و اعمال افزایش‌ها پرداخت خواهد شد.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در پاسخ به این پرسش که آیا این افزایش‌ها بر حقوق پایه خواهد بود یا شامل مزایا هم می‌شود، گفت: افزایش حقوق به حقوق و مزایا شامل حق شغل شاغل مدیریت و مستمری خواهد بود و اضافه کار کارمندان نیست تابع حقوق ثابت است که شامل حق شغل شاغل و مدیریت است به عنوان مثال اضافه کاری که سال قبل ساعتی ۵۰ هزار تومان بود به ۷۰ هزار تومان ممکن است برسد.

سلمانی همچنین گفت خدمات رفاهی و بقیه مزایا در قالب بودجه مصوب خواهد بود که فرایند خاصی دارد و از فروردین ماه تا ۱۸ فروردین دستگاه‌های اجرایی ملزم هستند احکام جدید را صادر کنند و ما آن را بررسی و تایید می‌کنیم بعد از آن به سازمان برنامه و بودجه می‌فرستیم در آنجا برای پرداخت به خزانه داری اعلام می‌شود.