استقلال نفت را سوزاند

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های بسکتبال انتخابی باشگاه‌های غرب آسیا، امروز در سالن نشاط مجموعه ورزشی انقلاب کرج پیگیری شد که در حساسترین دیدار، استقلال تهران موفق شد با نتیجه ۱۰۲ بر ۹۵ از سد نفت زاگرس جنوبی جهرم عبور کند.

این مسابقه با استقبال پرشور تماشاگران همراه بود و دو تیم نبردی پایاپای را به نمایش گذاشتند.

شاگردان استقلال تهران که برای کسب سهمیه ارزشمند این رقابت‌ها به میدان آمده بودند، در کوارتر پایانی با ارائه یک بازی هوشمندانه و استفاده بهینه از موقعیت‌ها، برتری خود را تثبیت کرده و فاتح میدان شدند.

در سوی مقابل، نماینده نفت زاگرس جنوبی جهرم با وجود نمایش قابل قبول و ایستادگی تحسین‌برانگیز، در دقایق سرنوشت‌ساز مغلوب تجربه حریف نام‌آشنای خود شد.

گفتنی است این دوره از مسابقات به میزبانی استان البرز و در سالن نشاط برگزار شد و تیم‌ها برای کسب مجوز حضور در مرحله نهایی با یکدیگر رقابت کردند.

تیم بسکتبال استقلال تهران با این پیروزی شیرین، گام بلندی در مسیر صعود برداشت.