معین حمزه پور علوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در روز عید سعید قربان اداره دامپزشکی در قالب یک گروه ثابت و دو گروه سیار به منظور حفظ سلامتی شهروندان اقدام به نظارت بهداشتی بر دامهای قربانی در سطح شهرستان شادگان مینمایند.
رئیس اداره دامپزشکی شادگان اضافه کرد: شهروندان و روستائیان با توجه به امکان انتقال بیماریهای خطرناک و مهلکی از دام به انسان همانند تب کریمه کنگو، هاری، سل، تب مالت و… از اقداماتی مانند خرید دام بی هویت، جدا و له کردن کنه با دست و کشتار دام در معابر و خیابانها جدا خودداری کنند.
حمزه پور علوی در پایان با بیان اینکه گوشت دام قربانی قبل از مصرف به مدت ۲۴ ساعت در یخچال نگهداری شود ، گفت: شهروندان و روستائیان میتواند برای معاینه دامهای قربانی قبل از کشتار و بازرسی لاشههای کشتار شده به اکیپهای اداره دامپزشکی شادگان مراجعه کنند.
نظر شما