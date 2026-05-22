به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، بعد از ظهر جمعه در نشست با محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، با قدردانی از دولت پاکستان نسبت به حمایت مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در جریان حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا، اظهار داشت: از همراهی برادرانمان در دولت پاکستان، تشکر می‌کنیم؛ جمهوری اسلامی ایران و پاکستان به پشتوانه اشتراکات عمیق تاریخی، فرهنگی، مذهبی و اقتصادی، روابطی راهبردی و ریشه‌دار دارند.

عضو هیئت دولت با اشاره به تحولات اخیر منطقه افزود: نقش دولت پاکستان در بسترسازی گفت‌وگو و تعامل نشانه‌ای از عمق روابط برادرانه دو کشور است و می‌تواند زمینه‌ساز گسترش همکاری‌های عملیاتی در حوزه‌های مختلف باشد.

استاندار تهران با بیان اینکه تهران حلقه پیوند دیپلماسی همسایگی و همکاری‌های اقتصادی با پاکستان است، گفت: تهران آمادگی دارد با استفاده از ظرفیت‌های ویژه خود، در بسترسازی تعاملات اقتصادی، حمل‌ونقلی، ریلی، گردشگری و فرهنگی میان ایران و پاکستان نقش‌آفرینی کند.

معتمدیان با اشاره به جایگاه تهران در اقتصاد کشور تصریح کرد: تعداد قابل توحهی از بازرگانان و تجار کشور در تهران مستقر هستند و این ظرفیت، فرصت بسیار مناسبی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری میان دو کشور فراهم کرده است.

وی با اشاره به جایگاه تهران در شبکه حمل‌ونقل کشور بیان کرد: ظرفیت‌های ریلی استان تهران، شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) در پایتخت به عنوان تنها شهر فرودگاهی جمهوری اسلامی ایران، منطقه آزاد و منطقه ویژه اقتصادی، مجموعه‌ای از مزیت‌های مهم را برای توسعه همکاری‌های منطقه‌ای فراهم کرده است.

معتمدیان با بیان اینکه توسعه حمل‌ونقل سریع، ایمن و کم‌هزینه میان دو کشور از اولویت‌های مهم همکاری مشترک است، اظهار داشت: در صورت رفع موانع موجود در مسیر حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای، زمینه برای افزایش قابل توجه مبادلات تجاری و نزدیک شدن به هدف‌گذاری تجارت ۱۰ میلیارد دلاری میان ایران و پاکستان فراهم خواهد شد.

وی افزود: اتصال مؤثرتر شبکه ریلی تهران و پاکستان، تسهیل حمل‌ونقل جاده‌ای و حرکت به سمت حمل‌ونقل یکسره، می‌تواند سرعت مبادلات را افزایش داده و هزینه‌های تجارت میان دو کشور را کاهش دهد.

عضو هیات دولت ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران نیز آمادگی دارد در چارچوب همکاری‌های متقابل و منافع مشترک، برای رفع بخشی از نیازهای پاکستان و توسعه تعاملات مکمل میان دو کشور نقش‌آفرینی کند.

معتمدیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری پایتخت گفت: تهران از ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه گردشگری سیاحتی، زیارتی، فرهنگی و بناهای تاریخی برخوردار است و می‌تواند یکی از مقاصد مهم گردشگران پاکستانی در ایران باشد.

استاندار تهران در پایان خاطرنشان کرد: توسعه روابط ایران و پاکستان نیازمند تصمیمات مشترک، رفع موانع اجرایی، تسهیل حمل‌ونقل سریع و استمرار گفت‌وگوهای عملیاتی است و تهران آمادگی دارد در این مسیر، نقش فعال و مؤثری ایفا کند.