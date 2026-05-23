گلستان در مسیر تبدیل شدن به هاب گردشگری تاجیکستان در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالعلی کیان‌مهر در جلسه بررسی توسعه مراودات با کشور تاجیکستان که با حضور مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان، رئیس اتاق بازرگانی گرگان و جمعی از فعالان بخش خصوصی برگزار شد، اظهار کرد: گلستان به دلیل ظرفیت‌های گسترده فرهنگی، اقتصادی و گردشگری می‌تواند نقش مهمی در توسعه تعاملات ایران و تاجیکستان ایفا کند.

وی با اشاره به اشتراکات عمیق فرهنگی و تاریخی میان مردم گلستان و تاجیکستان افزود: لغو روادید میان دو کشور، فرصت ارزشمندی را برای توسعه همکاری‌های اقتصادی، گردشگری و تجاری فراهم کرده و استان گلستان می‌تواند به محور ارتباطی ایران با آسیای مرکزی تبدیل شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان، برقراری پرواز مستقیم گرگان دوشنبه را یکی از زیرساخت‌های اساسی تحقق این هدف دانست و گفت: در حال حاضر بسیاری از گردشگران و متقاضیان خدمات درمانی از تاجیکستان به دلیل نبود پرواز مستقیم، از مسیر سایر استان‌ها وارد کشور می‌شوند که این موضوع موجب از دست رفتن بخشی از ظرفیت‌های اقتصادی و گردشگری گلستان شده است.

کیان‌مهر با تأکید بر توانمندی‌های استان در حوزه گردشگری سلامت اظهار کرد: گلستان از ظرفیت مناسب مراکز درمانی، خدمات پزشکی و جاذبه‌های طبیعی و فرهنگی برخوردار است و می‌تواند به مقصدی مهم برای گردشگران تاجیک تبدیل شود.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای دعوت از سفیر تاجیکستان، امضای تفاهم‌نامه‌های همکاری و توسعه ارتباطات تجاری خبر داد و افزود: اتاق بازرگانی و فعالان بخش خصوصی باید با طراحی بسته‌های جذاب سفر، بازاریابی تخصصی و برگزاری نشست‌های مشترک اقتصادی، از این فرصت طلایی برای توسعه روابط دو کشور بهره‌برداری کنند.