خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: از آغاز تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، نه‌تنها اهداف اعلامی این عملیات محقق نشده، بلکه شواهد فزاینده‌ای از بن‌بست راهبردی و شکست‌های میدانی و سیاسی برای طرف‌های متجاوز در حال آشکار شدن است. این جنگ که با حملات گسترده و کشتار غیرنظامیان از جمله دانش‌آموزان بی‌گناه آغاز شد، به‌سرعت ابعاد انسانی، امنیتی و اقتصادی گسترده‌ای پیدا کرده و واکنش‌های متفاوتی را در رسانه‌های بین‌المللی برانگیخته است. هرچند آتش بس دو هفته ای حاصل شد و درا دامه هم توسط ترامپ تمدید شد اما هنوز تا پایان واقعی این تجاوز مسیر پیچیده ای در پیش است.

رسانه‌های جهان هر یک با رویکردهای خاص خود، تلاش کرده‌اند روایت این جنگ را شکل دهند؛ بررسی این بازتاب‌ها می‌تواند تصویری روشن‌تر از وضعیت واقعی جنگ و چشم‌انداز آن ارائه دهد.

رسانه های غربی

خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی نوشت که مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، روز جمعه از حصول «پیشرفت اندک» در مذاکرات با ایران خبر داد، اما تأکید کرد که نمی‌خواهد در این باره بزرگنمایی کند. روبیو که پیش از نشست وزرای خارجه ناتو در هلسینگبورگ سخن می‌گفت، تصریح کرد: «اندکی تحرک ایجاد شده و این خوب است، اما گفتگوها ادامه دارد.»

بر اساس این گزارش، روبیو در شرایطی این اظهارات را مطرح کرد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، چند روز پیش گفته بود به دلیل «مذاکرات جدی» از حمله نظامی به ایران خودداری کرده است. ترامپ طی هفته‌های اخیر بارها با تعیین ضرب‌الاجل‌های متغیر برای تهران تهدید کرده که آتش‌بس منعقده در اواسط آوریل ممکن است پایان یابد، اما تاکنون از این تهدیدات عقب‌نشینی کرده است.

آسوشیتد پرس در ادامه به الگوی تکراری ترامپ در تعیین و سپس عقب‌نشینی از ضرب‌الاجل‌ها اشاره می‌کند و یادآور می‌شود که او پیش‌تر نیز ابتدا اعلام کرده بود به مذاکرات فرصت می‌دهد، اما سپس به طور ناگهانی دستور حملات اواخر فوریه را صادر کرد. این در حالی است که در هفته‌های اخیر ادعاهای مکرری از پیشرفت در مذاکرات مطرح شده، اما توافق نهایی همچنان دور از دسترس باقی مانده است. وزرای خارجه ناتو نیز قرار است درباره نقش احتمالی این ائتلاف در تأمین امنیت تنگه هرمز پس از پایان جنگ بحث و تبادل نظر کنند.

روزنامه گاردین در گزارشی از تحولات دیپلماتیک مرتبط با تنگه هرمز نوشت که هم‌زمان با اعزام میانجی‌های قطری به تهران، فشارها بر ایران برای پذیرش سازوکار جدید آبراه در حال اوج‌گیری است. بر اساس این گزارش، پنج کشور در نامه‌ای هشدار داده‌اند که مسیر پیشنهادی ایران در تنگه هرمز تلاشی برای وادار کردن کشتی‌ها به تردد از آب‌های سرزمینی ایران و اخذ عوارض است.

مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، نیز در نشست وزرای خارجه ناتو در سوئد، ایران را به تلاش برای ایجاد «سیستم باج‌گیری» در یک آبراه بین‌المللی متهم کرد و از خودداری اروپا از اقدام بیشتر برای باز نگه داشتن تنگه ابراز ناامیدی نمود. این در حالی است که تحلیلگران معتقدند اظهارات مقامات آمریکایی درباره وضعیت مذاکرات، عمدتاً با هدف مدیریت و کاهش قیمت جهانی نفت صورت می‌گیرد.

در مقابل، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، تأکید کرد که تمرکز مذاکرات در مرحله کنونی بر «پایان دادن به جنگ در تمامی جبهه‌ها از جمله لبنان» است و ادعاهای رسانه‌ای درباره مسائل هسته‌ای و غنی‌سازی را صرفاً «گمانه‌زنی رسانه‌ای و فاقد اعتبار» خواند. این اظهارات در واکنش به گمانه‌زنی‌های اخیر درباره سرنوشت ذخایر اورانیوم ایران مطرح شده است.

رسانه های عربی و منطقه ای

المیادین در گزارشی با توجه به خسارتی که ایران به تجهیزات آمریکایی در جنگ اخیر وارد کرد، نوشت: ایران بیش از ۲۴ پهپاد پیشرفته ریپر آمریکا (۲۰٪ از ذخایر پنتاگون) را در طول جنگ با هزینه ۱ میلیارد دلار نابود کرده است.

این گزارش با استناد به داده های بلومبرگ نوشت: ایران از آغاز درگیری اخیر موفق به نابودی بیش از ۲۴ پهپاد آمریکایی MQ-۹ ریپر شده است که خسارات بی‌سابقه‌ای حدود ۱ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.

این گزارش در رابطه با خسارات قابل توجه این نوع پهپاد می نویسد: هواپیماهای منهدم شده حدود ۲۰٪ از کل ذخایر این نوع پهپاد (UAV) را که وزارت دفاع ایالات متحده قبل از شروع خصومت‌ها در اختیار داشت، تشکیل می‌دهند.

تعدادی از پهپادها در طول ماموریت‌های هوایی توسط آتش ایران سرنگون شده‌اند، در حالی که برخی دیگر در نتیجه حملات موشکی یا حوادث مربوط به عملیات نظامی مستقیم بین دو طرف، در زمین منهدم شده‌اند.

پهپاد MQ-۹ Reaper یکی از پیشرفته‌ترین پهپادهای تهاجمی و شناسایی است که توسط ایالات متحده برای عملیات نظارتی و هدف‌گیری استفاده می‌شود. با توجه به قابلیت‌های پیشرفته فناوری آن، جایگزینی آن در حال حاضر فرآیندی بسیار پرهزینه و پیچیده است و واشنگتن در تولید سریع جایگزین‌ها با دشواری‌های قابل توجهی روبرو است.

این گزارش نشان می دهد که تلفات Reaper بخشی از تلفات بزرگتر هواپیماهایی است که ایالات متحده در طول جنگ متحمل شده است. گزارش‌های کنگره ایالات متحده نشان می‌دهد که واشنگتن در مجموع تقریباً ۴۲ هواپیما را از دست داده یا آسیب دیده است که ارزش آن تقریباً ۲.۶ میلیارد دلار است. این شامل جت‌های جنگنده، هواپیماهای سوخت‌رسانی، سکوهای شناسایی و پهپادهای Reaper می‌شود که نشان‌دهنده یک شکست مالی و عملیاتی قابل توجه برای ایالات متحده است.

وب سایت عربی ۲۱ در گزارشی نوشت: اسرائیل هنوز با خطرات وجودی از سوی ایران روبروست.با گذشت دو سال از جنگ علیه غزه و نیز حدود سه ماه بعد از تجاوز اسرائیل به ایران اما پیامدهای اقتصادی تجاوز اسرائیل علیه ایران و غزه همچنان در بازارها و محل‌های کار اسرائیلی ها احساس می‌شود. این موضوع در بخش اقتصادی سایت خبری عبری والا مورد تاکید قرار گرفته است. داده‌های اقتصادی نگران‌کننده نشان می‌دهد که بیش از ۶۰ درصد از دریافت‌کنندگان کمک‌های اسرائیلی، خانواده‌های در سن کار هستند.

بسیاری از اسرائیلی‌ها نمی توانند آنچه در ماه‌های آینده رخ خواهد داد را پیش بینی کنند و در حالتی از ابهام و سردرگمی به سر می برند، واقعیتی که فشار اقتصادی و روانی آنها را به مرور زمان تشدید می‌کند.

الجزیره در گزارشی با اشاره به ابهام در روند مذاکرات میان آمریکا و اسرائیل بر تاثیر آن در بازرهای اقتصادی پرداخت و نوشت:

طلا در مسیر دومین کاهش هفتگی متوالی خود قرار گرفت و نفت و دلار روند افزایشی را تجربه کردند. افزایش قیمت نفت خام ناشی از عدم قطعیت پیرامون توافق احتمالی بین ایران و ایالات متحده برای پایان دادن به جنگ است.

طلا با ۰.۴۸ درصد کاهش به ۴۵۲۱ دلار در هر اونس رسید و این فلز گرانبها تاکنون در این هفته حدود ۰.۳ درصد کاهش یافته است. معاملات آتی طلای ایالات متحده برای تحویل در ماه ژوئن با ۰.۳۲ درصد کاهش به ۴۵۲۸ دلار رسید.

ادوارد مایر، تحلیلگر مارکس، گفت که کاهش قیمت طلا ناشی از قدرت دلار است که خود به دلیل نرخ بهره بالا در سراسر جهان در حال افزایش است.