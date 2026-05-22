به گزارش خبرنگار مهر، مردم ولایتمدار گلستان در ادامه تجمعات شبانه، بار دیگر با حضور گسترده در میادین و معابر اصلی شهرها، حمایت خود از آرمانهای انقلاب اسلامی، ولایت و عزت ملی را به نمایش گذاشتند.
این تجمعات که طی شبهای اخیر به صورت مستمر در نقاط مختلف استان برگزار میشود، با حضور اقشار مختلف مردم از جوانان و نوجوانان گرفته تا خانوادهها، فضایی سرشار از همدلی، شور انقلابی و روحیه استکبارستیزی ایجاد کرده است.
شرکتکنندگان در این مراسمها با سردادن شعارهای حماسی و در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، بر پایبندی خود به ارزشهای انقلاب و ادامه راه شهدا تاکید کردند.
بسیاری از حاضران، تداوم این حضور مردمی را نشانه بیداری، بصیرت و آمادگی ملت ایران برای دفاع از آرمانهای نظام اسلامی دانسته و تاکید کردند که ملت ایران در برابر فشارها و تهدیدها عقبنشینی نخواهد کرد.
فضای تجمعات شبانه در گلستان در روزهای اخیر، جلوهای از وحدت، انسجام ملی و میدانداری مردمی بوده است؛ حضوری که نشان میدهد مردم همچنان پای کار انقلاب ایستادهاند و اجازه نخواهند داد پرچم عزت و اقتدار ایران اسلامی بر زمین بماند.
