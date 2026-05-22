به گزارش خبرگزاری مهر، حزب‌الله لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد که در واکنش به نقض آتش‌بس و حملات اسرائیل به روستاهای جنوب لبنان که منجر به شهادت و زخمی شدن تعدادی از غیرنظامیان شد، مرکز فرماندهی جدید ارتش اسرائیل در شهرک البیّاضه را هدف حمله قرار داده است.

بر اساس این بیانیه، رزمندگان مقاومت اسلامی لبنان در ساعت ۱۹:۴۵ به وقت محلی با استفاده از یک پهپاد انتحاری، این مرکز فرماندهی را که به تازگی توسط ارتش اسرائیل در شهرک البیّاضه ایجاد شده بود، در هم کوبیدند.

حزب‌الله اعلام کرد که این عملیات در دفاع از لبنان و مردم آن و در پاسخ به تجاوزات اخیر اسرائیل صورت گرفته است.

رزمندگان حزب‌الله همچنین مرکز تجمع نظامیان صهیونیست در شهرک البیّاضه را هدف حملات راکتی خود قرار دادند.

از سوی دیگر مرکز تجمع نظامیان صهیونیست در شهرک «ناقوره» با یک پهپاد انتحاری هدف قرار گرفته شود.

همزمان رسانه‌های عبری از حادثه امنیتی جدید برای ارتش رژیم صهیونیستی در شهرک الناقوره در جنوب لبنان خبر دادند.