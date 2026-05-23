به گزارش خبرنگار مهر، سلسله تجمعات حماسی و اجتماعات خودجوش مردمی در کلانشهر کرمانشاه به گام هشتاد و چهارم خود در سیزدهمین هفته متوالی رسیده است و شهروندان غیور و ولایتمدار این دیار امشب نیز بار دیگر برای تجدید پیمان با آرمانهای انقلاب اسلامی گرد هم میآیند.
بر اساس برنامهریزیهای صورت گرفته از سوی متولیان این پویش مردمی، موج ۸۴ از این حرکت منسجم، راس ساعت ۲۱:۰۰ امشب، شنبه ۲ خردادماه ۱۴۰۵ کلید میخورد تا بار دیگر فریاد حقطلبی، انسجام ملی و استکبارستیزی در فضای غرب کشور طنینانداز شود.
میعادگاه شبانه مردم شریف و شهیدپرور کرمانشاه برای آغاز این راهپیمایی باشکوه، محوطه سه راه مسکن پیشبینی شده است که خیل جمعیت پس از تجمع اولیه در این نقطه، مسیر خود را به سمت حوزه علمیه امام خمینی (ره) ادامه خواهند داد.
این تجمعات منسجم که در شب های اخیر به بستری برای نمایش بصیرت، آگاهی و هوشیاری مردم کرمانشاه در مواجهه با جنگ رسانهای و توطئههای جبهه استکبار تبدیل شده، امشب نیز با حضور پرشور قشرهای مختلف جامعه از جمله جوانان، اصناف و خانوادههای معظم شهدا برگزار میشود.
حاضران در این پویش بزرگ همگانی با سر دادن شعارهای انقلابی، پیام قاطع اتحاد و پایمردی خود را به گوش جهانیان میرسانند و تاکید میکنند که در تمامی فراز و نشیبها، تا آخرین لحظه پای کار امنیت، اقتدار و آرمانهای میهن عزیز خود ایستادهاند.
