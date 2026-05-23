صادرات ۱۵۲ هزار تن محصولات باغی در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله تیموری شامگاه جمعه در گفت وگو با خبرنگاران از خروج ۵۷ هزار تنی کیوی و ۹۵ هزار تنی مرکبات از استان به مقصد کشورهای خارجی خبر داد و گفت: این روند، زنجیره اقتصادی روستا تا بازارهای بین‌المللی را تثبیت می‌کند.

وی با اشاره به عملکرد صادراتی بخش کشاورزی استان اظهار داشت: از ابتدای فصل برداشت تاکنون، ۲ هزار و ۵۹۷ محموله حاوی ۵۷ هزار و ۶۲۹ تن میوه کیوی از مازندران به سایر کشورها ارسال شده است.

وی افزود: سهم صادرات کیوی به کشور هند بالغ بر ۸۷۰ محموله به وزن ۱۹ هزار و ۶۰۶ تن بوده و مابقی محموله‌ها به وزن ۳۸ هزار و ۲۳ تن راهی سایر کشورهای هدف شده است.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران در ادامه به صادرات مرکبات اشاره کرد و گفت: در همین بازه زمانی، ۴ هزار و ۴۶۷ محموله با وزن مجموع ۹۵ هزار و ۸۳۵ تن از انواع مرکبات به بازارهای خارجی صادر شده که کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان از مقاصد اصلی آن بودند.

تیموری‌یانسری با بیان اینکه صادرات محصولات کشاورزی به منزله طلایه‌دار اقتصاد مقاومتی است، تصریح کرد: هر تن محصول صادراتی، از روستا تا بندر، ده‌ها شغل را پایدار نگه می‌دارد و جلوی خام‌فروشی را می‌گیرد. این مسیر، علاوه بر ارزآوری، معیشت روستاییان را تضمین می‌کند.

وی با اشاره به برنامه‌های این سازمان برای تقویت زیرساخت‌ها خاطرنشان کرد: توسعه سردخانه‌ها، ارتقای استانداردهای بسته‌بندی و حذف موانع صادراتی در اولویت قرار دارد تا سهم مازندران در بازار جهانی کیوی و مرکبات بیش از پیش افزایش یابد.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران در پایان ضمن قدردانی از تلاش کشاورزان و فعالان بخش خصوصی، تأکید کرد: حمایت از حلقه‌های میانی زنجیره تولید تا صادرات، خط قرمز ماست و هرگونه مانع بر سر راه این روند رو به رشد، با جدیت پیگیری و رفع خواهد شد.