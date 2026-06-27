صادرات ۲۷ هزار تن مرکبات و کیوی از بنادر مازندران

اسداله تیموری‌یانسری در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به عملکرد قرنطینه گیاهی استان در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: در این مدت یک‌هزار و ۳۸۷ محموله صادراتی به وزن ۲۷ هزار و ۷۱۰ تن از طریق بنادر امیرآباد، نوشهر و فریدونکنار به کشورهای هدف صادر شده است.

وی افزود: مرکبات و کیوی مهم‌ترین محصولات صادراتی مازندران در این مدت بوده‌اند که به کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، جمهوری آذربایجان، هند، ازبکستان، کشورهای همسایه و بازارهای حوزه خلیج فارس ارسال شده‌اند.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه علاوه بر محصولات باغی، ۱۰۷ هزار و ۶۲۱ اصله گل و گیاه نیز به خارج از کشور صادر شده است، تصریح کرد: استمرار نظارت‌های قرنطینه‌ای و کنترل دقیق محموله‌های صادراتی، نقش مهمی در حفظ کیفیت محصولات و توسعه بازارهای صادراتی استان دارد.

تیموری‌یانسری همچنین از ورود یک میلیون و ۲۳۶ هزار و ۱۸۷ تن نهاده‌ها و محصولات کشاورزی در قالب ۶۲۱ محموله از طریق بنادر استان خبر داد و گفت: جو، ذرت، سویا، گندم، کنجاله آفتابگردان، لینتر پنبه و چوب از مهم‌ترین اقلام وارداتی بوده که برای تأمین نیاز بخش کشاورزی و دام کشور وارد شده‌اند.

وی تأکید کرد: ظرفیت بنادر مازندران در کنار اجرای دقیق ضوابط قرنطینه‌ای، بستر مناسبی برای توسعه تجارت کشاورزی، افزایش صادرات غیرنفتی و تقویت امنیت غذایی کشور فراهم کرده است.