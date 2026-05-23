بخشش قاتل پس از ۱۰ سال حبس در قلعه‌ گنج

به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث قاسمی، گفت: در اقدامی ستودنی که نشاندهنده تلاش بیوقفه نهادهای قضایی و اجتماعی برای حفظ آرامش و امنیت جامعه است، پرونده قتلی که در سال ۱۳۹۴ در بخش سرخ قلعه رخ داده بود، با گذشت اولیای دم به صلح و سازش ختم شد.
وی افزود: در حالی که متهم این پرونده به مدت ۱۰ سال دوران محکومیت خود را در زندان سپری کرده بود و در آستانه اجرای حکم قصاص قرار داشت، هیئتی متشکل از سران طوایف، ریشسفیدان، مصلحین منطقه و اعضای شورای حل اختلاف زندان، برای پیشگیری از گسترش اختلافات و خونخواهی، وارد عمل شدند.
دادستان قلعهگنج تصریح کرد: با همکاری مؤثر این هیئت و برگزاری جلسات متعدد، تلاشهای گستردهای برای جلب رضایت اولیای دم آغاز شد و این مصلحین با رویکردی انسانی و با تکیه بر اصول اسلامی و سنتهای حسنه، توانستند با گفتگو و میانجیگری، قلوب اولیای دم را به بخشش ترغیب کنند.
قاسمی، ضمن تأکید بر اهمیت ترویج فرهنگ صلح و آشتی در کاهش تنشهای اجتماعی، تصریح کرد: دستگاه قضایی همواره از ظرفیتهای اجتماعی، مصلحین و ریشسفیدان برای حلوفصل اختلافات و پیشگیری از حوادث ناگوار حمایت میکند.
وی ادامه داد: این اقدام خیرخواهانه و بخشش اولیای دم، نه تنها راه را برای زندگی دوباره یک انسان باز کرد، بلکه گامی بزرگ در جهت تقویت آرامش، امنیت و انسجام اجتماعی در شهرستان قلعهگنج است که به عنوان نمونهای بارز از همکاری نهادهای حکومتی و ساختارهای سنتی برای برقراری عدالت و صلح محسوب میشود.
