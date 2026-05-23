حاجی موسایی به یک قدمی طلا رسید/ حذف ۵ تکواندوکار ایران در روز سوم

به گزارش خبرنگار مهر، روز سوم از رقابت های تکواندو قهرمانی آسیا که به میزبانی مغولستان در جریان است، صبح امروز شنبه با برگزاری رقابت های اوزان مختلف پیگیری شد که طی آن پنج عضو تیم ملی با شکست برابر حریفان خود از دور مسابقات کنار رفتند و تنها مهدی حاج موسایی به مبارزه فینال صعود کرد.

در وزن ۸۷- کیلوگرم که ۱۵ تکواندوکار حضور داشتند علی احمدی در دور نخست برابر پارک وو هیوک از کره جنوبی در دو راند شکست خورد و از دور مسابقات کنار رفت.

در وزن ۸۷- کیلوگرم که ۱۵ تکواندوکار به رقابت با یکدیگر پرداختند محمدحسین یزدانی در دور نخست امید ساهاک از افغانستان را در دو راند شکست داد اما در مبارزه دوم دو بر صفر به مینگ کوان چین باخت و او هم نتوانست به مبارزاتش ادامه دهد.

در وزن ۵۳- کیلوگرم بانوان که ۱۸ تکواندوکار حضور داشتند، مبینا نعمت زاده در مبارزه نخست استراحت داشت و در مبارزه دوم خود فانپوا از تایلند را دو بر صفر شکست داد و راهی مرحله بعدی شد. نعمت زاده در مرحله یک چهارم نهایی برابر سئو یئون از کره جنوبی شکست خورد و حذف شد.

در وزن ۶۲- کیلوگرم که ۱۸ تکواندوکار به رقابت با یکدیگر پرداختند، فرشته فتحی در مبارزه نخست خود برابر جیانی از چین دو بر یک شکست خورد و از دور مسابقات کنار رفت.

دیگر ملی پوش تکواندو ایران در وزن ۶۲- کیلوگرم ساغر مرادی بود که در مبارزه اول برابر چریووان از تایلند قرار گرفت و دو بر صفر برابر وی به پیروزی رسید. وی در مرحله بعدی نتوانست حریف خود را شکست دهد و از دور مسابقات کنار رفت.

در وزن ۶۳- کیلوگرم مردان که ۲۴ تکواندوکار حضور داشتند مهدی حاجی موسایی در دور نخست استراحت داشت و در مرحله یک هشتم نهایی برابر رافائل از لبنان به برتری دو بر صفر رسید. وی در مرحله یک چهارم نهایی دو بر صفر هوانگ از چین را برد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. این ملی پوش کشورمان با پیروزی در این مرحله برابر سمیرخان ابوکروف از قزاقستان فینالیست شد و برای کسب مدال طلا باید به مصاف جون جانک قهرمان جهان والمپیک از کره جنوبی برود.

پیش از این آرین سلیمی، ابوالفضل زندی و امیرسینا بختیاری به عنوان قهرمانی و مدال طلا دست پیدا کردند و یاسین ولی زاده به مدال نقره رسیده بود.