حاج موسایی: انتخاب شهدای میناب «دلی» بود/ هر چه دارم از ایران است

مهدی حاج موسایی که در رقابت های تکواندو قهرمانی آسیا به میزبانی مغولستان عنوان قهرمانی و مدال طلا را از آن خود کرد، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: رقابت های قهرمانی آسیا واقعا در سطح فنی بالایی برگزار شد. در وزن من همه مدعیان اصلی حضور داشتند و مبارزات جذاب و با کیفیتی برگزار شد و خوشحالم که در میان قهرمانان عنوان دار جهانی و المپیک موفق به کسب مدال طلا شدم.

وی ادامه داد: بعد از یک دور استراحت حریفانی از لبنان، چین و قزاقستان که رنکینک دار و از مدعیان المپیک است را شکست دادم و راهی مبارزه پایانی شدم. در فینال «جانگ» کره ای که رقیب عنوان داری بود را پیش رو داشتم. با این رقیب سابقه مبارزه داشتم و با آشنایی کامل از نحوه کار او که در اردوها با مربیان آنالیز کرده بودیم، موفق شدم در دو راند متوالی و با اختلاف بالا پیروز شده و عنوان قهرمانی را کسب کنم.

عضو تیم ملی تکواندو افزود: در این مسابقات باید فنی ترین تکواندوکار انتخاب می شدم. همه مبارزات را در دو راند و با اختلاف امتیازی بالا پیروز شدم، ولی متاسفانه نادیده گرفته شد. دوره قبل هم این عنوان را کسب کرده بودم و این اتفاق می بایست دوباره تکرار می‌شد، که برای من خیلی عالی بود.



تکواندوکار کرجی تیم ملی در خصوص اهدا این مدال به شهدای میناب گفت: این انتخاب واقعا «دلی» بود. روی سکوی قهرمانی به فکر این کودکان و خانواده داغدار آنها بودم که در پی جنایتی آشکار پشت میز مدرسه به شهادت رسیدند.



حاج موسایی در خصوص اینکه پیشنهادی برای حضور در تیم ملی کشوری دیگر دارد یا خیر گفت: چنین پیشنهادی به من نشده و اگر هم پیشنهادی شود بلادرنگ رد خواهم کرد. من هر چه دارم از وطن، مردم و ایران اسلامی است. من در تکواندو ایران رشد کرده و هنوز اهداف بزرگی دارم که برای آنها تلاش خواهم کرد. کسب مدال و افتخار زیر پرچم زیبایی ایران عزیز برای من باعث غرور و خوشحال کننده است.

وی به آسیب دیدگی خود پیش از اعزام به مسابقات جهانی هم گفت از ناحیه ساق پا به شدت آسیب دیدم، نمی خواستم فرصت حضور در میدان آسیایی را از دست بدهم. مسیر طولانی و سختی پیش رو دارم که ۴۰ امتیاز این رقابت ها خیلی اهمیت داشت. پروسه درمان آسیب دیدگی را آغاز کرده ام و به امید خدا شرایط ادامه حضور در تمرینات را پیدا کنم.



قهرمان طلایی تکواندو آسیا در پایان به برنامه های خود اشاره داشت و گفت: در هر تورنمنتی فقط برای کسب مدال طلا مبارزه می کنم. بازیهای آسیایی ناگویا، مسابقات قهرمانی جهان در قزاقستان ‌ تورنمنت های گرندپری برای کسب سهمیه اهمیت ویژه ای دارند که تلاش خواهم کرد در صورت حضور در ترکیب تیم ملی بهترین نتیجه را کسب کنم. چرا که موفقیت در این رویدادها پیش زمینه رسیدن به هدف نهایی است که در ذهن دارم.