به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تکواندو، مبینا نعمت‌زاده عضو تیم ملی تکواندو بانوان کشورمان و دارنده مدال برنز المپیک و طلای امیدهای جهان به دلیل آسیب‌دیدگی از ناحیه رباط صلیبی زانو امروز تحت عمل جراحی قرار گرفت.

این عمل جراحی توسط دکتر محمد رازی در بیمارستان نورافشار تهران انجام شد و روند درمانی این ملی‌پوش کشورمان آغاز شد.

نعمت‌زاده پس از طی مراحل اولیه درمان و دوران نقاهت، برنامه‌های توانبخشی و بازگشت به میادین را زیر نظر کادر پزشکی و فنی تیم ملی آغاز خواهد کرد.

فدراسیون تکواندو ضمن آرزوی سلامتی و بهبودی کامل برای این قهرمان ارزنده کشورمان امیدوار است وی هرچه سریع‌تر با آمادگی کامل به تمرینات و رقابت‌های بین‌المللی بازگردد.