به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تکواندو، مبینا نعمتزاده عضو تیم ملی تکواندو بانوان کشورمان و دارنده مدال برنز المپیک و طلای امیدهای جهان به دلیل آسیبدیدگی از ناحیه رباط صلیبی زانو امروز تحت عمل جراحی قرار گرفت.
این عمل جراحی توسط دکتر محمد رازی در بیمارستان نورافشار تهران انجام شد و روند درمانی این ملیپوش کشورمان آغاز شد.
نعمتزاده پس از طی مراحل اولیه درمان و دوران نقاهت، برنامههای توانبخشی و بازگشت به میادین را زیر نظر کادر پزشکی و فنی تیم ملی آغاز خواهد کرد.
فدراسیون تکواندو ضمن آرزوی سلامتی و بهبودی کامل برای این قهرمان ارزنده کشورمان امیدوار است وی هرچه سریعتر با آمادگی کامل به تمرینات و رقابتهای بینالمللی بازگردد.
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