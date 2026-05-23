درخواست فراکسیون تسهیل تجارت از وزارت ارتباطات درباره اینترنت پرو

به گزارش خبرنگار مهر، رضا حاجی‌پور، رئیس فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری مجلس شورای اسلامی درباره زیرساخت های توسعه اقتصاد دیجیتال در قانون برنامه هفتم توسعه در برنامه میز اقتصاد، اظهار کرد: برنامه هفتم توسعه، دیجیتالی ترین برنامه و قانون کشور به شمار می رود و در تمامی بخش ها اعم از دستگاه های اجرایی تکالیف و وظایفی در برنامه گنجانده شده که شامل توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت های آن است و در ماده ۶۵ تاکید زیادی شده و تکالیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در توسعه زیرساخت های دسترسی که باید در شبکه دیجیتال مورد استفاده قرار گیرد، مشخص شده است‌.

در همین راستا، سهیل یحیی زاده، دبیر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری مجلس با بیان اینکه توسعه زیرساخت ها شامل این است که شما از شبکه اینترنت چه داخلی و چه بین المللی استفاده کنید، عنوان کرد: در شبکه موبایل طی چند سال اخیر توسعه خوبی داشته ایم و در خصوص اینترنت ۴g صد درصد پوشش شهری داریم و در سطح روستایی هم این میزان بیش از ۹۰ درصد است اما متاسفانه در شبکه ثابت طی چند سال گذشته ضعف بسیار زیادی داشته‌ایم.

وی ادامه داد: در برنامه هفتم توسعه با توجه به تاکید نمایندگان مبنی بر توسعه زیرساخت شبکه ثابت و تاسیس صندوق فیبر نوری سوبسیدی از طریق دولت در اختیار کاربران مخابراتی قرار می‌گیرد که توسعه شبکه فیبر نوری را با سرعتی بیش از شبکه موبایل رقم بزنند و با ایجاد مزیت تعرفه ای فضای رقابتی بیشتری ایجاد شود و این مقوله، یارانه ای است که دولت در برنامه هفتم توسعه با استفاده از منابع درامدی که از طریق بازگشت سرمایه تامین می‌شود، مدنظر قرار داده است.

یحیی زاده با اشاره به اینکه بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، درصدی از درآمدهای اپراتورها که در خزانه به عنوان سهم دولت واریز می شد، با مصوبه هیئت وزیران مشخص شده است و به ازای هر پورت دسترسی فیبر نوری خانگی، تقریبا دولت نزدیک شش تا هفت میلیون تومان سوبسید برای اپراتورهای که بتوانند این دسترسی نهایی را ایجاد کنند، اختصاص می‌دهد.

دبیر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری مجلس با اعلام اینکه بخش شبکه پوششی، نزدیک به هشت میلیون پوشش ایجاد شد، اظهار کرد: در برنامه هفتم موضوع دسترسی برای ما بسیار مهم تر بود تا مردم بتوانند از فیبر نوری استفاده کنند و در این راستا از زحمات صورت گرفته در دولت شهید رئیسی تقدیر می کنم که باعث شد میزان دسترسی‌ به شبکه فیبر نوری خانگی و تجاری افزایش یابد و اکنون از حدود ۶۰۰ هزار مورد به یک میلیون و ۹۰۰ هزار دسترسی، افزایش یافته است.

یحیی‌زاده با تاکید بر اینکه باید دولت در بخش سیاست گذاری ها و مشوق ها به منظور توسعه شبکه خانگی قوی تر ظاهر شود، گفت: آینده در شبکه دسترسی در اختیار شبکه فیبر نوری است و این توسعه باید سریع تر اتفاق بیافتد و مردم بتوانند به واسه رقابت شبکه ثابت و موبایل از شبکه دسترسی خانگی، بهره‌مند شوند.

وی در ادامه به موضوع اینترنت پرو اشاره کرد و افزود: دولت بر اساس مصوباتی که شعام داشته است، فعالیت‌ها را انجام می‌دهد و بعضا کسب و کارها متصل می‌شوند چرا که برای پیشبرد برخی فعالیت‌ها نیازمند اتصال به اینترنت بین‌الملل است.

دبیر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری مجلس با بیان اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص اینترنت پرو اعلام کرده است که به این وزارتخانه ارتباطی ندارد، بیان کرد: کشور ما در شرایط جنگی قرار دارد و دشمن به انحای مختلف به کسب و کارها فشار وارد می کند و معیشت مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد و در همین راستا از وزارت ارتباطات درخواست می کنیم که در رابطه با اینترنت پرو ورود کند.

یحیی‌زاده ادامه داد: همان طور که شعام اعلام کرده، دستورالعمل تحویل اینترنت پرو بر اساس مصوبه این شورا بوده اما در خصوص تعرفه اینترنت پرو باید بدانیم بر اساس ماده ۵ قانون اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعرفه گذاری از سوی این وزارتخانه و طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات که ریاست آن را وزیر ارتباطات بر عهده دارد، صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه اینترنت پرو سرویس خدماتی جدیدی است و اپراتور مکلف است که نحوه تعرفه گذاری این طرح تجاری را به وزارت ارتباطات ارائه کند، اظهار کرد: پس از آن وزارتخانه با تصویب این تعرفه‌ها، شرایط استفاده برای کسب و کارها را فراهم می کند.

دبیر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری مجلس با طرح این پرسش که چرا سقف تعرفع که ۴۰ هزار تومان است در نظر گرفته شده، گفت: این بدان معناست که حداکثر تعرفه قرار است اخذ شود و چرا باید چنین اتفاقی صورت بگیرد؟ تعرفه‌گذاری در اختیار وزارت ارتباطات است باید در شرایط جنگی به تسهیل درآمد و فعالیت کسب و کارها، کمک شود.

یحیی‌زاده در پایان تاکید کرد: وزارت ارتباطات می‌تواند در حوزه تعرفه اینترنت پرو ورود کند تا اپراتورها سقف تعرفه را اعمال نکنند و اینگونه به کسب و کارها نیز در شرایط فعلی کشور، کمک شود.



