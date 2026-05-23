به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی صفدری زاده در جمع خبرنگاران با اشاره به جایزه تعالی صنعت کاشی و سرامیک ایران اظهار کرد: این جایزه سبب رشد سرفرازی صنعت کاشی و سرامیک ایران می‌شود.

رئیس شورای سیاست گذاری جایزه تعالی صنعت کاشی و سرامیک ایران با بیان اینکه امسال شاهد اختتامیه دومین جایزه تعالی صنعت کاشی و سرامیک ایران بودیم و در این مدت شاهد آثار و برکات آن بودیم، افزود: یکی از توانایی های ما در صنعت کاشی و سرامیک این است که توانایی یک میلیارد متر مربع ظرفیت تولید کاشی و سرامیک در ایران را داریم.

صفدری زاده میبدی تاکید کرد: در حوزه تکنولوژی هم به روز ترین ماشین آلات خارجی و ماشین آلات داخلی های معتبر در صنعت کاشی و ساختمان را داریم که در این صنعت تلاش می‌کنند.

وی با تاکید براینکه آنچه در جهت تربیت مدیریت و منابع انسانی باید انجام شود هنوز جای کار زیادی دارد، افزود: اگر بیشتر رشد کنیم و آموزش ببینیم در بحث کاستی ها می‌توانیم با نخبگی اتفاقات بیشتری رقم بزنیم.

صفدری زاده میبدی با تأکید بر اینکه باید محدودیت‌ها مدیریت شود، ادامه داد: چابک سازی و خلاقیت همه مدیران هم تاثیرگذار است.

وی افزود: جایزه تعالی سازمانی براساس مدل مهمی در بسیاری از کشورهای دنیا اجرا می‌شود و در صنعت کاشی به این نتیجه رسیدیم با این جایزه تعالی در صنعت کاشی و سرامیک می توانیم رقبای ضعیت را قوی کنیم.

رئیس شورای سیاست گذاری جایزه تعالی صنعت کاشی و سرامیک ایران گفت: در صنعت کاشی رقابت زیاد است و ما یکی از کشورهای تولید کننده مطرح در دنیا هستیم اما هنوز باید رشد کنیم .

صفدری زاده میبدی گفت: جایزه تعالی سرامیک اولین جایزه است که بخش خصوصی با توکل به خدا و به توسل تخصص اساتید از سال گذشته برگزار شد و استقبال خوبی شد.

وی گفت: باتوجه به همه شرایط و اتفاقات، اما صنعت کاشی و سرامیک توانسته حرفهای جدی برای گفتن داشته باشد، باید همه کمک کنیم تا قوی شویم تا منافع صنعت و ایران تضمین شود.

صفدری زاده میبدی با اشاره به دشمنی های احمقانه دشمن، گفت: در شرایط جنگ رمضان ثابت کردیم صنعتگران کاشی و سرامیک پای نظام هستند و با حضور مجاهدگونه در سنگر کسب و کار برای حفط پایداری مانده اند و با راهنمایی رهبر عزیز و تلاس دولت، فضای همدلی و وفاق در کشور شکل گرفته و دشمنی دشمن به نتیجه نمی‌رسد.