شهسواری: اصلاح ساختار تامین اجتماعی باید بر پایه شفافیت مالی انجام شود

فرامرز شهسواری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به لایحه ایجاد نظام جدید تامین اجتماعی به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار کرد: اگر لایحه ایجاد نظام جدید تامین اجتماعی با رویکرد شفاف‌سازی و یکپارچه‌سازی اجرا شود، می‌تواند به بازگشت اعتماد بیمه‌شدگان و بهبود کارآمدی صندوق کمک کند.

وی افزود: در سال‌های گذشته، تغییرات متعدد و تصمیمات جزیره‌ای باعث شده ساختار تامین اجتماعی پیچیده و پرهزینه شود، در حالی که یک صندوق بیمه‌ای باید بر پایه ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و انضباط مالی اداره شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از نقاط مهم این لایحه، تلاش برای بازتعریف نقش دولت در مدیریت صندوق و حرکت به سمت کاهش مداخلات غیرضروری و افزایش استقلال مدیریتی است.

وی تاکید کرد: اگر صندوق تامین اجتماعی بتواند منابع خود را دقیق‌تر مدیریت کند و از انحراف منابع جلوگیری شود، بسیاری از مشکلات فعلی بدون نیاز به فشار بیشتر بر کارفرما یا دولت قابل حل خواهد بود.

نماینده هشترود در مجلس شورای اسلامی گفت: نگاه مجلس در این حوزه، حمایت از اصلاحات مبتنی بر کارشناسی است، اما شرط اصلی موفقیت آن، شفافیت کامل مالی و پاسخگویی دقیق در تمام سطوح مدیریتی است.

شهسواری در پایان بیان کرد: اصلاح تامین اجتماعی باید به گونه‌ای باشد که هم پایداری مالی صندوق تضمین شود و هم بیمه‌شدگان احساس امنیت و اعتماد بیشتری نسبت به آینده خود داشته باشند.