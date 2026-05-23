برگزاری بزرگداشت روز ملی لرستان و شهدای عملیات حاج عمران

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع شهید بروجردی دانشگاه امام صادق علیهالسلام با همکاری اداره کانونهای فرهنگی دانشگاه لرستان، به مناسبت یکم خردادماه روز ملی لرستان، مراسم گرامیداشت شهدای عملیات حاج عمران و شهید محمد بروجردی را با شعار «پاسداشت فرهنگ، تاریخ و هویت دیار لرستان» برگزار میکند.
در این مراسم، عطا حسنپور، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان لرستان، به عنوان سخنران حضور خواهد داشت.
همچنین میثم محتشمآرا، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان، از دیگر سخنرانان این مراسم است.
دکتر حسین صدیقیان، عضو هیئت علمی گروه آموزشی تاریخ و باستانشناسی دانشگاه لرستان، نیز در این مراسم به سخنرانی خواهد پرداخت.
این مراسم امروز ۲ خردادماه ۱۴۰۵، ساعت ۲۰ برگزار میشود.
علاقهمندان میتوانند از طریق لینک https://www.skyroom.online/ch/isu/majame-ostani در این مراسم شرکت کنند.
مجمع شهید بروجردی دانشگاه امام صادق(ع) با همکاری اداره کانونهای فرهنگی دانشگاه لرستان، با برگزاری این مراسم، گامی مؤثر در جهت پاسداشت فرهنگ، تاریخ و هویت دیار لرستان و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عملیات حاج عمران و شهید محمد بروجردی برداشته است.
نظر شما