برگزاری بزرگداشت روز ملی لرستان و شهدای عملیات حاج عمران

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع شهید بروجردی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام با همکاری اداره کانون‌های فرهنگی دانشگاه لرستان، به مناسبت یکم خردادماه روز ملی لرستان، مراسم گرامیداشت شهدای عملیات حاج عمران و شهید محمد بروجردی را با شعار «پاسداشت فرهنگ، تاریخ و هویت دیار لرستان» برگزار می‌کند.

در این مراسم، عطا حسن‌پور، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان لرستان، به عنوان سخنران حضور خواهد داشت.

همچنین میثم محتشم‌آرا، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان، از دیگر سخنرانان این مراسم است.

دکتر حسین صدیقیان، عضو هیئت علمی گروه آموزشی تاریخ و باستان‌شناسی دانشگاه لرستان، نیز در این مراسم به سخنرانی خواهد پرداخت.

این مراسم امروز ۲ خردادماه ۱۴۰۵، ساعت ۲۰ برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند از طریق لینک https://www.skyroom.online/ch/isu/majame-ostani در این مراسم شرکت کنند.

