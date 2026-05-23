  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۰۲

اکران آنلاین «آدم فروش» با بازی علی شادمان و مهران مدیری

اکران آنلاین «آدم فروش» با بازی علی شادمان و مهران مدیری

فیلم سینمایی «آدم فروش» به کارگردانی محمود کلاری از سه‌شنبه ۵ خرداد اکران آنلاین می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پلتفرم، فیلم سینمایی «آدم فروش» به کارگردانی و نویسندگی محمود کلاری و با بازی مهران مدیری، فریبا نادری، سمیرا حسن‌پور، علی شادمان، پژمان بازغی، صابر ابر، رویا جاویدنیا، نسیم ادبی، رایان سرلک، رونیکا بهرام زاده و مهرو نونهالی روز سه‌شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۵، ساعت ۱۸ در سینما آنلاین پلتفرم فیلم نت به نمایش گذاشته می‌شود.

محمود کلاری از شاخص ترین فیلمبرداران سینمای ایران است که در کارنامه سینمایی خود چند کارگردانی فیلم هم دارد. فیلم «آدم فروش» پیش از این با نام «تابستان همان سال» شناخته می شد. این فیلم که سومین ساخته کلاری است در بخش سودای سیمرغ چهل و دومین دوره جشنواره فجر حضور داشت. به گفته محمود کلاری، این فیلم بر اساس تجربه فردی ۴۰ ساله‌اش نوشته شده است. تهیه‌کنندگی این فیلم که برای گروه سنی بالای ۱۳ سال عرضه شده برعهده علی اوجی بوده است.

در خلاصه داستان این فیلم نوشته شده است: «آدم فروش» درباره پسری هفت ساله به نام عطا است که او را نزد رمالی می‌برند تا دزد طلاهای عمه‌اش را پیدا کند، اما او برای رهایی از این موقعیت، ناخواسته دروغی می‌گوید که سرنوشت تلخی برای تمام خانواده رقم می‌زند.

«آدم فروش» محصول سال ۱۴۰۲ است و با تهیه بلیت سینما آنلاین نیازی به خرید اشتراک نیست.

کد مطلب 6838446
ندا زنگینه

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها