اکران آنلاین «کج پیله» از ۲۳ دی‌؛ الناز شاکردوست مردپوش شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پلتفرم، فیلم سینمایی «کج پیله» به نویسندگی، تهیهکنندگی و کارگردانی هاتف علیمردانی محصول امسال از سهشنبه ۲۳ دی ۱۴۰۴ در سینما آنلاین پلتفرم فیلمنت به نمایش درمیآید. این فیلم برای گروه سنی بالای ۱۳ سال عرضه میشود.
«کج پیله» اثری اجتماعی و کمدی است که با حضور جمعی از بازیگران سینما و تلویزیون مانند الناز شاکردوست، سروش صحت، نیما شعباننژاد، نعیمه نظامدوست، فرنوش نیکاندیش، واله داوودنژاد، رامین ناصرنصیر، یلدا عباسی، سعید نعمتی، آیدین خطایی و شهروز دلافکار ساخته شده است.
الناز شاکردوست در این فیلم که به تازگی اکران خود در سینماها را پشت سر گذاشته است، نقش یک مرد را بازی می کند و همین موضوع واکنش های مختلفی را داشته است.
«کج پیله» روایتگر زندگی سیما ثروتی، بازیگر مشهور سینماست که به همسر خود مشکوک میشود و باور دارد تمام مشکلات زندگی از مردها سرچشمه میگیرد، اما یک اتفاق غیرمنتظره همه چیز را تغییر میدهد و او را در موقعیتی باورنکردنی قرار میدهد.
این فیلم با شعار «به زن و مرد بودن نیست، به آدم بودنه»، تلاش دارد تا زاویهای تازه از روابط انسانی و چالشهای روزمره را به تصویر بکشد.
عوامل پشت صحنه فیلم «کج پیله» عبارتند از مدیر فیلمبرداری: علی طالبی، فیلمبردار: مهدی حسینی، تدوین: امیر ادیبپرور، طراح صحنه: روحالامین جهانی، طراح لباس: مریم محمدپور، طراح گریم: رکسانا نیکپور، طراح اسپشیال گریم: امیر سعادتیکیا، صداگذاری و طراحی صدا: محمود خرسند، صدابردار: اشکان پورتاجی، برنامهریز: فتاح مینوبخش، دستیار کارگردان: فرزاد حاجیخانی، منشی صحنه: سعیده دلیریان، عکاس: سمیرا بختیاری، موسیقی: فریدون بهرامی، روابط عمومی و تبلیغات: بابک جوادی، مدیر کمپین تبلیغاتی: وحید محرابیان، جلوههای ویژه کامپیوتری: محمد لطفعلی و مهدی خماریان، مدیر تدارکات: حسین آذربرا، تهیهکننده اجرایی: محمد حسینخانی و مجری طرح: پوپک مظفری.
با پرداخت هزینه بلیت بخش سینما آنلاین نیازی به خرید اشتراک نیست.
