«های کپی» به اکران آنلاین آمد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پلتفرم، فیلم سینمایی «های کپی» به کارگردانی و تهیهکنندگی علیاکبر ثقفی، اکران آنلاین خود را از ساعت ۱۸ امشب ۱۹ خرداد، در سینما آنلاین پلتفرم فیلم نت آغاز میکند.
در خلاصه داستان این فیلم که فیلمنامه آن را علی اصغری به نگارش درآورده، آمده است: «های کپی» داستان ۲ دوست قدیمی است که سالها پیش، همراه با زنی که بعدتر به آمریکا مهاجرت میکند، مالک زمینی مشترک بودهاند. اکنون پس از گذشت چهل سال، فرزند آن زن برای دریافت سهم خود به ایران بازمیگردد. ورود او، آغازگر باز شدن دفتر خاطرات فراموششده و زنده شدن اختلافات قدیمی میان ۲ رفیق است.
در این فیلم بازیگرانی نظیر مرتضی عقیلی و ابوالفضل پورعرب به ایفای نقش پرداختهاند. همچنین بازیگران دیگری همچون مهسا کامیابی، آناهیتا درگاهی، مجید ذهبی، حبیب سیفاللهی، مسعود حسینی، شیرزاد ملکآرایی، سیدرضا علوی، یوسف صیادی، آرش نوذری، کاظم نوربخش، هاشم روحانی، احمدرضا اسعدی، ژاکلین آواره، فرهاد پارسیان و کورش کبیری در این فیلم بازی دارند.
فیلم سینمایی «های کپی» محصول سال ۱۴۰۳ است و با تهیه بلیت آن نیازی به خرید اشتراک نیست.
«آدم فروش»، «بچه مردم»، «احمد»، «موسی کلیم الله»، «برای یک زندگی معمولی»، «آقای زالو» و ۲ فیلم تئاتر «نیوجرسی» و «زندگی گالیله» در حال حاضر در بخش سینما آنلاین فیلم نت در دسترس مخاطبان هستند.
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