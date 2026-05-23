به گزارش خبرگزاری مهر، متقاضیان پذیرش در دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی که در بازۀ زمانی موفق به ثبت‌نام در آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو ـ معلم برای پذیرش در دانشگاه‌های مذکور نشدند، در صورت داشتن شرایط و ضوابط اختصاصی تا پایان امروز می‌توانند با ورود به سامانۀ جامع آزمون سراسری به نشانی https://my.sanjesh.org، نسبت به ثبت‌نام در آزمون اختصاصی دانشجو ـ معلم سال ۱۴۰۵ اقدام کنند.

افرادی که در زمان ثبت نام فقط متقاضی شرکت در آزمون سراسری هستند، در زمان انتخاب رشته، حق انتخاب‌ رشته‌های تحصیلی آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو ـ معلم برای پذیرش در دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی را نخواهند داشت.

متقاضیانی که در بازۀ زمانی در آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو ـ معلم برای پذیرش در دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی ثبت ‌نام کرده‌اند و فقط متقاضی این دانشگاه‌ها هستند، نیازی به ثبت‌نام در این مرحله را ندارند. امّا در صورتی که متقاضی رشته‌های تحصیلی آزمون سراسری در سایر دانشگاه‌ها و مؤسسات نیز هستند، لازم است؛ با ورود به سامانۀ جامع آزمون سراسری به نشانی فوق و خرید کارت اعتباری این آزمون، نسبت به ثبت‌نام در آزمون سراسری نیز اقدام کنند.

برای این دسته از متقاضیان علاوه‌بر دفترچۀ آزمون گروه آزمایشی مربوط، دفترچۀ سؤالات آزمون اختصاصی دانشجو ـ معلم نیز در اختیار آنها قرار داده خواهد شد. لازم به توضیح است که هر دو آزمون در یک نوبت برگزار می‌شود.

افرادی که در زمان ثبت نام فقط متقاضی شرکت در آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو – معلم هستند در زمان انتخاب رشته، حق انتخاب‌ رشته‌های تحصیلی آزمون سراسری سال ۱۴۰۵(سایر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی) را نخواهند داشت.

شهر بومی متقاضی در داخل استان بومی است و آخرین سال تحصیل در هر شهری از استان بومی باشد، آن شهر به عنوان شهر بومی وی لحاظ می شود؛ چنانچه استان های سه سال آخر تحصیل متقاضی در خارج از کشور باشد، شهر بومی لحاظ می شود.

به موجب ماده ۱۳ نظام نامه سنجش و پذیرش دانشجوی متعهد خدمت به وزارت آموزش و پرورش، در آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو - معلم، استان بومی، بر اساس استانهای محل تحصیل سه سال آخر دوره متوسطه متقاضی به شرح ذیل تعیین می شود:

الف) محل اخذ مدرک تحصیلی هر سه سال آخر دوره متوسطه در داخل کشور است:

اگر استان محل تحصیل سه سال آخر یکی باشد، این استان، استان بومی است.

اگر استان محل تحصیل دو سال از سه سال آخر یکی باشد، استان محل تحصیل این دو سال، استان بومی است.

اگر استان محل تحصیل هر سه سال آخر، متفاوت باشد، استان آخرین سال تحصیل، استان بومی است.

ب) محل اخذ مدرک تحصیلی حداقل یک سال از سه سال آخر دوره متوسطه در خارج از کشور است:

اگر یک سال از سه سال آخر تحصیل داخل کشور و دو سال در خارج از کشور باشد، استان داخل کشور به عنوان استان بومی لحاظ می شود.

اگر دو سال از سه سال آخر تحصیل داخل کشور و یک سال در خارج از کشور باشد، آخرین استان داخل کشور به عنوان استان بومی لحاظ می شود.

اگر هر سه سال آخر تحصیل دوره متوسطه خارج از کشور باشد، استان و شهر تهران به عنوان استان و شهر بومی لحاظ می شود.

پذیرفته شدگان مکلفند در محل قبولی با رعایت ضوابط مربوط ثبت نام کنند، درصورت تأیید صلاحیت های عمومی گزینش و صدور فرم تأییدیه انفرادی، در طول نیم سال اوّل تحصیلی، به میزان دو برابر مدت تحصیل که (حداقل آن کمتر از ۵ سال نخواهد بود) باید به آموزش و پرورش تعهد خدمت محضری بسپارند که پس از دانش آموختگی به میزان دو برابر مدت تحصیل خود، در محل تعیین شده توسط وزارت آموزش و پرورش خدمت نمایند، تحصیل آنان در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی منوط به سپردن تعهد محضری خواهد بود؛ مدت تحصیل دانشجو - معلمان جزو سوابق خدمت (حداکثر۴ سال دوره کارشناسی) آنان محسوب می شود؛ پرداخت حقوق کارآموزی در طول تحصیل تحت هر شرایطی، صرفاً حداکثر برای ۴ سال مجاز خواهد بود.

اخذ تعهد، استخدام و بکارگیری افراد، متناسب با رشته ها و نیازهای اعلام شده در هر استان و مشروط به حفظ شرایط پذیرش، احراز شرایط و کسب صلاحیت های حین تحصیل در دانشگاه و سپردن تعهد محضری رسمی مبنی بر «عدم جابه جایی برون استانی، حداقل به مدت ۱۰ سال»، خواهد بود.

به موجب تبصره ذیل ماده ۶ قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب مجلس شورای اسلامی، هزینه های شبانه روزی (هزینه خوابگاه و غذا) وفق ضوابط مربوط از حقوق پرداختی کسر خواهد شد.

دانشجویان در طول مدت تحصیل خود علاوه برگذراندن واحدهای درسی، موظف هستند تعدادی دروس مهارتی و تربیتی و پودمان های نظام نامه فرهنگی - تربیتی را با توجه به طراحی کلان برنامه درسی دانشگاه و ساحت های شش گانه مرتبط با سند تحول بنیادین را بگذرانند؛ همچنین شرکت در فعالیت های فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه محل تحصیل نیز بارعایت ضوابط و مقررات مربوط الزامی است.

چنانچه دانشجو به دلایل موجه (به تشخیص دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی) یا برخی محدودیت ها در خوابگاه ساکن نباشد، مکلف است همانند سایر دانشجویان خوابگاهی در فعالیت های فرهنگی و فوق برنامه در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط و برنامه های شبانه روزی تعریف شده، مطابق نظام نامه فرهنگی دانشگاه مشارکت نمایند.

به موجب ماده ۴ قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۹/۳/۸ مجلس شورای اسلامی، تسلیم گواهینامه یا ریز نمرات و تأییدیه تحصیلی به متعهدین به هر عنوان که متعهد قبل از انجام یا لغو تعهد بتواند از مزایای آن بهره مند شود ممنوع است.

ادامه تحصیل متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش، به استناد مفاد ماده ۴ قانون متعهدین خدمت و سایر ضوابط و مقررات مربوط صرفاً در رشته های مورد نیاز آموزش و پرورش، در صورت موافقت با ادامه تحصیل و صدور فرم مربوط توسط اداره کل آموزش و پرورش محل خدمت و سپردن تعهد خدمت جدید، امکان پذیر خواهد بود.

با توجه به مفاد ماده ،۶۰ ۶۱ و ۷۰ قانون مدیریت خدمات کشوری و ممنوعیت اعطای مأموریت آموزشی، ادامه تحصیل بعد از اشتغال به کار در مدارس، صرفاً در خارج از ساعت اداری موظف، امکانپذیر خواهد بود.

دانشجو - معلمان در طول دوران تحصیل علاوه بر گذراندن دروس برنامه درسی مصوب، باید مطابق محتوای معماری طراحی کلان برنامه درسی تربیت معلم، تعدادی دروس تعلیم و تربیت و پودمان های فرهنگی- تربیتی را بر اساس نظام نامه جامع فرهنگی تربیتی دانشجو - معلمان و با توجه به ساحت های شش گانه مرتبط با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بگذرانند.

به استناد ماده ۴ سیاست ها و ضوابط کیفیت بخشی دانشگاه فرهنگیان مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، دانشجو- معلمان ورودی سال ۱۴۰۲ و پس از آن، ملزم به کسب گواهینامه صلاحیت معلمی« با شرکت و قبولی در «آزمون جامع» هستند؛ شرط هرگونه به کارگیری در حرفه معلمی، داشتن گواهینامه صلاحیت معلمی است.

برای هر متقاضی در هر گروه آزمایشی که شرکت کرده، نمره کل آزمون اختصاصی سراسری (کنکور) محاسبه می شود.

برای هر متقاضی نمره کل آزمون اختصاصی تربیت معلم، حاصل از میانگین وزنی نمرات تراز شده دو درس هوش و استعداد معلمی و تعلیم و تربیت اسلامی در هر گروه آزمایشی که شرکت کرده محاسبه می شود.

گزینش نهایی متقاضیان با معیارهای نمره کل آزمون اختصاصی سراسری (کنکور)، نمره کل آزمون اختصاصی تربیت معلم، نمره کل سابقه تحصیلی و نمره ارزیابی شایستگی معلمی(با حداقل کسب ۵۰ درصد نمره ارزیابی شایستگی معلمی) با توجه به میزان تأثیر هر یک از نمرات، انجام می پذیرد.

کسب حداقل تراز ۵۰۰۰ برای نمره کل آزمون اختصاصی سراسری (کنکور) و ۵۰۰۰ برای نمره کل آزمون اختصاصی تربیت معلم و ۵۰ درصد نمره ارزیابی شایستگی معلمی در تمامی گروههای آزمایشی الزامی است.

نمره کل سابقه تحصیلی که توسط وزارت آموزش و پرورش برای هر گروه آزمایشی محاسبه می شود (با همان ضرایب دروس سوابق تحصیلی و سهم هر یک از پایه های دوره دوم متوسطه مصوب شورای سنجش و پذیرش دانشجو) با سهم ۵۰ درصد در گروههای آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی و ۳۰ درصد در گروه های آزمایشی هنر و زبان های خارجی، در نمره کل نهایی گزینش دانشجو معلم لحاظ می شود.