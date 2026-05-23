به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلسه ۲۴۹ شورای ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، روز ۲۹ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ با حضور اعضا و به صورت مجازی برگزار شد. در این نشست، آخرین وضعیت مصوبات و اسناد کلیدی حوزه علم و فناوری مورد بررسی قرار گرفت.
علی باقرطاهرینیا، دبیر ستاد علم و فناوری، در ابتدای این جلسه با اشاره به دستاوردهای اخیر این شورا، اعلام کرد که سه کار مهم از مسائلی که در دستور کار ستاد قرار داشت، پس از طی مراحل کارشناسی و مقدماتی، مصوب و به مرحله نهایی رسیدهاند.
«فاز دوم آمایش آموزش عالی» به تصویب رسید
طاهرینیا با بیان اینکه «فاز دوم آمایش آموزش عالی» شامل بخش مؤسسات آموزش عالی، پس از توقفی چندساله و دریافت بسته پیشنهادی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در این ستاد به تصویب رسید، افزود: این مصوبه خوشبختانه در جلسه شورای معین نیز مورد بحث و بررسی نهایی قرار گرفت.
«سند توسعه اختراعات بینالمللی» مصوب شد
وی یکی دیگر از دستاوردهای سریع ستاد را «سند توسعه اختراعات بینالمللی» دانست و گفت: این بسته پیشنهادی که از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری دریافت شده بود، ظرف شش جلسه کارشناسی در دبیرخانه ستاد علم و فناوری و در حوزه معاونت فناوری، نوآوری و اقتصاد دانشبنیان مورد مداقه قرار گرفت و در جلسه ستاد علم و فناوری مصوب شد. این سند نیز در جلسه شورای معین مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
«نقشه جامع جامعه علمی کشور» در مرحله نهایی سازی
دبیر ستاد علم و فناوری در ادامه به «نقشه جامع جامعه علمی کشور» اشاره کرد و توضیح داد: این سند که پیشتر در ستاد علم و فناوری بررسی شده بود، پس از دریافت پیشنهادات دستگاههای اجرایی، در اختیار فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی قرار گرفته و هماکنون در مرحله نهاییسازی و اعمال آخرین اصلاحات برای ارائه در شورای معین است.
«سند تحول توسعه دریایی» در دستور کار ستاد علم و فناوری
طاهرینیا همچنین از آمادهسازی «سند تحول توسعه دریایی» خبر داد و افزود: کارهای مقدماتی، کارشناسی و مطالعاتی این سند انجام شده و این موضوع در دستور کار ستاد علم و فناوری قرار خواهد گرفت.
یکی دیگر از موارد مهم مطرح شده در این جلسه، وضعیت «آییننامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی» بود.
بررسی «آییننامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی»
طاهرینیا تصریح کرد: این آییننامه پس از توقفی نسبتاً طولانی و دریافت نسخه تدوینشده از وزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی، در چند جلسه در صحن ستاد علم و فناوری مورد بررسی قرار گرفت و پس از تبادلنظر اعضا، نهاییسازی شده و به شورای معین ارجاع داده خواهد شد.
وی در بخش دیگری از این جلسه، مباحث مربوط به آییننامه ارتقای اعضای هیئت علمی (با تمرکز بر علوم غیر از انسانی و پزشکی) مورد بحث قرار گرفت.
خاکیصدیق، رئیس مرکز هیئتامنا و هیئت ممیزه مرکزی وزارت علوم، به همراه اعضای هیئت علمی و کارشناسان خبره، ملاحظات و وجه تمایز این آییننامه را ارائه کردند.
اعضای شورای ستاد علم و فناوری در این بخش، بر دریافت وجوه امتیاز و نکات برجسته آییننامه از سوی وزارت علوم و همچنین تدبیر ارتباط دانشگاه و صنعت در این آییننامه تأکید کردند.
طاهرینیا در جمعبندی این بخش گفت: اعضای شورا بر ضرورت توجه به نقش آییننامه ارتقا در ریلگذاری حوزه علم و فناوری و فعالیتهای علمی اعضای هیئت علمی تأکید کردند. بر این اساس، مقرر شد تمامی پیشنهادات مفید و ارزشمند درج شده در نسخه نهایی ستاد علم و فناوری، توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعمال شود.
وی افزود: متن پیشنهادی باید از طرف وزارت علوم، مبتنی بر شواهد انطباق آن با «اصول یازدهگانه» تهیه و تنظیم شده تا در جلسه شورای معین ارائه گردد.
همچنین مقرر شد موضوع جانمایی برخی رشتههای دانشگاهی در فرصت دیگری مورد بررسی قرار گیرد.
