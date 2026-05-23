«ابر گودرت» در صداوسیمای آذربایجان غربی؛ طنزی گزنده برای رسوایی شیاطین

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه نمایشی «ابر گودرت» گرگ بزرگ، تازهترین اثر طنز سیاسی-اجتماعی صداوسیمای آذربایجان غربی، با رویکردی متفاوت به سراغ افشای نیات شوم دشمنان ایران رفته است؛ این برنامه با زبانی طنز، شخصیتهای منفور بینالمللی و توطئههای پنهان آنها علیه امنیت کشور را به چالش میکشد.
صداوسیمای آذربایجان غربی در راستای رسالت آگاهیبخشی و تقویت روحیه مقاومت و پایداری در برابر تهدیدات دشمنان، مجموعه نمایشی جدیدی را با نام «ابر گودرت» تولید کرده است. این مجموعه که در قالب طنز سیاسی و اجتماعی طراحی شده، با نگاهی جسورانه به نقد شخصیتها و جریانات معاند میپردازد.
«ابر گودرت» با بهرهگیری از ظرفیتهای طنز، تلاش میکند چهره واقعی و نیات پنهان شخصیتهایی نظیر ترامپ، نتانیاهو و عناصر وابسته به رژیم پهلوی را برملا کند. این مجموعه همچنین با ترسیم حضور جاسوسان در شهر ارومیه و روایت هوشیاری نیروهای امنیتی در دستگیری آنان، اهداف خصمانه این افراد برای تضعیف امنیت ایران را با زبانی طنز به تصویر کشیده و برای مخاطبان بازنمایی میکند.
این مجموعه نمایشی در ۱۲ قسمت ۳۵ دقیقهای و با بهرهگیری از هنرمندان توانمند استان تولید شده است. تهیهکنندگی «ابر گودرت» بر عهده محسن قلیپور و کارگردانی آن بر عهده محسن پورحسن بوده و هنرمندانی چون جعفر وهابپور، رضا فلاحتی، مهین کاظمی، یاسر رستمی، رضا خروجیان و نوید طیار در آن به ایفای نقش پرداختهاند.
علاقهمندان میتوانند مجموعه نمایشی «ابر گودرت» را از دوشنبه، چهارم خرداد، هر شب ساعت ۲۱ از قاب شبکه استانی به تماشا بنشینند.
