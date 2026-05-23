  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۴۱

«ابر گودرت» در صداوسیمای آذربایجان غربی؛ طنزی گزنده برای رسوایی شیاطین

«ابر گودرت» در صداوسیمای آذربایجان غربی؛ طنزی گزنده برای رسوایی شیاطین

ارومیه - مجموعه نمایشی «ابر گودرت» گرگ بزرگ، تازه‌ترین اثر طنز سیاسی-اجتماعی صداوسیمای آذربایجان غربی، با رویکردی متفاوت به سراغ افشای نیات شوم دشمنان ایران رفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه نمایشی «ابر گودرت» گرگ بزرگ، تازه‌ترین اثر طنز سیاسی-اجتماعی صداوسیمای آذربایجان غربی، با رویکردی متفاوت به سراغ افشای نیات شوم دشمنان ایران رفته است؛ این برنامه با زبانی طنز، شخصیت‌های منفور بین‌المللی و توطئه‌های پنهان آن‌ها علیه امنیت کشور را به چالش می‌کشد.

صداوسیمای آذربایجان غربی در راستای رسالت آگاهی‌بخشی و تقویت روحیه مقاومت و پایداری در برابر تهدیدات دشمنان، مجموعه نمایشی جدیدی را با نام «ابر گودرت» تولید کرده است. این مجموعه که در قالب طنز سیاسی و اجتماعی طراحی شده، با نگاهی جسورانه به نقد شخصیت‌ها و جریانات معاند می‌پردازد.

«ابر گودرت» با بهره‌گیری از ظرفیت‌های طنز، تلاش می‌کند چهره واقعی و نیات پنهان شخصیت‌هایی نظیر ترامپ، نتانیاهو و عناصر وابسته به رژیم پهلوی را برملا کند. این مجموعه همچنین با ترسیم حضور جاسوسان در شهر ارومیه و روایت هوشیاری نیروهای امنیتی در دستگیری آنان، اهداف خصمانه این افراد برای تضعیف امنیت ایران را با زبانی طنز به تصویر کشیده و برای مخاطبان بازنمایی می‌کند.

این مجموعه نمایشی در ۱۲ قسمت ۳۵ دقیقه‌ای و با بهره‌گیری از هنرمندان توانمند استان تولید شده است. تهیه‌کنندگی «ابر گودرت» بر عهده محسن قلی‌پور و کارگردانی آن بر عهده محسن پورحسن بوده و هنرمندانی چون جعفر وهاب‌پور، رضا فلاحتی، مهین کاظمی، یاسر رستمی، رضا خروجیان و نوید طیار در آن به ایفای نقش پرداخته‌اند.

علاقه‌مندان می‌توانند مجموعه نمایشی «ابر گودرت» را از دوشنبه، چهارم خرداد، هر شب ساعت ۲۱ از قاب شبکه استانی به تماشا بنشینند.

کد مطلب 6838468

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها