به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، هاشم امینی مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور از اجرای موفقیت‌آمیز اقدامات حیاتی در حوزه پایش کیفیت آب، پایداری زیرساخت‌ها و تأمین ذخایر مورد نیاز در ایام «جنگ رمضان» خبر داد و بر ضرورت تداوم این رویکرد در شرایط بحرانی تأکید کرد.

امینی در تشریح اقدامات انجام‌شده برای تضمین‌ کیفیت و پایداری خدمات در ایام «جنگ رمضان» اظهار داشت: در این دوره با تلاش مضاعف، شاهد اجرای موفقیت‌آمیز طرح‌های مهمی در حوزه پایش کیفی و تأمین آب بودیم.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره به به‌کارگیری سامانه پایش زیستی کیفیت آب با استفاده از ماهی زبرا در تمامی شرکت‌ها، این اقدام را گامی نوین در نظارت مستمر بر کیفیت آب برشمرد و افزود: نظارت بر بهداشت و کیفیت آب در ایام جنگ رمضان با انجام بیش از پنج میلیون آزمون (شامل کلرسنجی، کدورت‌سنجی و آزمون‌های میکروبی) تضمین شد.

او ادامه داد: هم‌چنین در این ایام آزمایشگاه‌های سیّار کنترل‌ کیفیت آب نیز در تمامی شرکت‌ها در حالت آماده‌باش کامل قرار داشتند تا پاسخ‌گوی نیازهای فوری باشند.

حضور میدانی مستمر؛ نظارت بی‌وقفه حتی در تعطیلات

امینی با اشاره به برنامه‌ریزی دقیق برای استمرار نظارت‌ها در تمامی ایام جنگ و تعطیلات نوروزی خاطرنشان کرد: برنامه حضور مدیران مراکز پایش و کنترل کیفیت، کارشناسان کنترل کیفی و نیروهای آزمایشگاهی به‌صورت منظم و بدون وقفه اجرا شد و هیچ‌گونه خللی در روند نظارت‌ها ایجاد نشد.

او ادامه داد: این همکاران به‌صورت روزانه نسبت به سنجش کلر باقی‌مانده، اندازه‌گیری کدورت و نمونه‌برداری از نقاط حساس شبکه توزیع، به‌ویژه در شهرها و روستاهایی که با افزایش جمعیت مواجه بودند، اقدام می‌کردند تا سلامت آب شرب در تمامی شرایط تضمین شود.

به گفته مدیرعامل آبفای کشور، گزارش فعالیت‌های انجام‌شده نیز به‌صورت روزانه و به تفکیک مراکز استان‌ها و شهرهای بزرگ به ستاد کشوری ارسال می‌شد.

پایداری زیرساخت‌ها؛ تضمین‌کننده خدمات بی‌وقفه

رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به تأمین برق اضطراری و پایدار برای آزمایشگاه‌ها در ایام جنگ رمضان اشاره کرد و گفت: با تجهیز آزمایشگاه‌ها به سامانه برق اضطراری (UPS) و پنل‌های خورشیدی، توانستیم استمرار فعالیت این مراکز را در شرایط اختلال در شبکه برق حفظ کنیم و بدون مشکل بهداشت آب

شرب مردم در سراسر کشور آزمایش و تضمین شود.

امینی بخش دیگری از اقدامات را به پیش‌بینی و تأمین مواد مصرفی برای آزمایشگاه‌ها اختصاص داد و بیان کرد: با برنامه‌ریزی‌هایی که به‌واسطه درس‌آموخته‌های جنگ تحمیلی ۱۲ روزه کسب شده بود مواد مصرفی مورد نیاز آزمایشگاه‌های آب، دست‌کم برای دوره شش‌ماهه تأمین و ذخیره‌سازی شده بود.

او ادامه داد: مواد گندزدا و مصرفی تصفیه‌خانه‌های آب نیز برای حداقل سه ماه تأمین و ذخیره شده است و از این بابت هیچ نگرانی وجود ندارد.