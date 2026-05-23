به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قاری‌قرآن،صبح شنبه در دویست و شصت و پنجمین نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان که با حضور مدیرعامل شرکت توانیر برگزار شد، تصویری صریح از چالش‌های اضطراری استان در دو حوزه آب و انرژی ارائه کرد و خواستار انضباط‌بخشی به مصارف و رفع موانع سامانه‌ای در حوزه زیرساخت‌های برق شد.

قاری‌قرآن با اشاره به معضل تأسیسات و برداشت‌های غیرقانونی در بخش کشاورزی اظهار کرد: میزان مصارف در هر نقطه از استان باید دقیقاً بر اساس سرانه تعیین‌شده و برنامه‌ریزی‌شده وزارت نیرو باشد. متأسفانه در مقاطعی شاهد عدم تمکین به ابلاغیه‌های منطقه‌ای و استانی بودیم که این امر مدیریت منابع آب را با اختلال جدی روبرو کرد.

وی از ورود دستگاه قضا به این پرونده خبر داد و افزود: به دلیل ضرورت حفظ عدالت در توزیع منابع، در اواخر شهریور و آبان‌ماه با دستور صریح دادستان، عملیات قطع پمپ‌های غیرمجاز برداشت آب در سطح استان اجرا شد تا ملاک مصرف، تنها همان عدد اعلامی و مجاز از سوی وزارت نیرو باشد و از تضییع حقوق عامه جلوگیری شود.

مدیریت وضعیت اضطراری در روزهای داغ تابستان

معاون استاندار اصفهان با تبیین وضعیت بحرانی تأمین آب در ماه‌های گرم سال تصریح کرد: در مردادماه گذشته، فشار بر شبکه به حدی بود که برای پاسخگویی به نیاز محلات، با شکاف جدی مواجه بودیم؛ به گونه‌ای که اگر در نقطه ورودی محله‌ها به حجم نیاز ۱۱ تا ۱۲ واحد می‌رسیدیم، شرایط پایدار می‌شد، اما کمبودها ما را ناچار به استفاده از مسیرهای جایگزین کرد.

وی تأکید کرد: برنامه‌ریزی‌ها و تنظیمات فعلی باید بر اساس تفکیک دقیق مصارف مجاز و غیرمجاز ساماندهی شود و امیدواریم با صدور دستورات لازم، این رویکرد به صورت مصوبات رسمی ثبت و اجرایی شود.

بلاتکلیفی سرمایه‌گذاران در شبکه برق شهری

قاری‌قرآن چالش‌های زیرساختی برق در محدوده شهرها را مورد توجه قرار داد و در حضور مدیرعامل توانیر گفت: در حال حاضر با یک گره کور در حوزه انشعابات روبرو هستیم؛ به طوری که محل قانونی مشخصی برای حل برخی از این فرآیندها در سامانه‌ها تعریف نشده است.

وی با اشاره به وجود موارد شاخص در استان که علیرغم اتصال به شبکه، در وضعیت بلاتکلیفی مالی قرار دارند، افزود: ما پروژه‌هایی داریم که برق در حال تزریق به شبکه است، اما به دلیل عدم حل زیرساختی مشکلات در سامانه‌های مربوطه، امکان بازگشت سرمایه برای سرمایه‌گذار فراهم نیست. این موضوع باعث فرار سرمایه و کندی پروژه‌های توسعه‌ای می‌شود.

معاون عمرانی استاندار اصفهان خواستار تعامل فوری شرکت توانیر برای رفع این بن‌بست‌های سامانه‌ای شد تا علاوه بر تعیین تکلیف انشعابات داخل محدوده شهری، روند بازگشت سرمایه در پروژه‌های برق‌رسانی استان تسهیل و تسریع شود.