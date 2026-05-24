به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی بیرانوند ظهر یکشنبه در جلسه مدیریت محلهمحور، با تبریک سالروز آزادسازی خرمشهر و گرامیداشت روز مقاومت و ایثار، اظهار کرد: در حال حاضر بخشی از خدمات در سطح شهرستان نهاوند بهصورت همعرض و تکراری ارائه میشود که این موضوع علاوه بر نداشتن بازخورد مطلوب، مدیریت منابع را نیز با چالش مواجه کرده است.
وی با بیان اینکه هدف از اجرای طرح محلهمحوری، تمرکززدایی و ایجاد مدیریت واحد در مناطق مختلف شهری است، افزود: بر اساس این طرح، شهر به مناطق مشخص تقسیم میشود و برای هر محله، یک تیم مدیریتی متشکل از روحانی مسجد، فرمانده پایگاه بسیج، معتمدان محلی، نمایندگان سمنها و دستگاههای اجرایی فعال در همان محدوده تشکیل خواهد شد.
فرماندار نهاوند مسجد را محور اصلی این ساختار دانست و تصریح کرد: این تیمها مسئول شناسایی مسائل، نیازها و ظرفیتهای هر محله در حوزههای عمرانی، بهداشت، آسیبهای اجتماعی، معیشت و سایر خدمات خواهند بود.
بیرانوند همچنین تأکید کرد: دستگاههای اجرایی باید هرگونه مداخله و ارائه خدمت در سطح محلات را با هماهنگی مدیر تعیینشده در همان منطقه انجام دهند تا زمینه اجرای بهتر امور با مشارکت نیروهای محلی فراهم شود.
وی با اشاره به اینکه دستگاههای اجرایی نباید مدیران محلهمحور را رقیب خود بدانند، گفت: این افراد بهعنوان بازوان توانمند حاکمیت، بدون چشمداشت مالی و صرفاً با تکیه بر جایگاه اجتماعی خود، میتوانند مسیر خدمترسانی را برای دستگاههای دولتی تسهیل کنند.
