به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه قدس، تصاویر هوایی جدید از میزان تخریب گسترده‌ای که نظامیان اشغالگر صهیونیست در محله‌های مسکونی در شهرهای رفح و خان یونس در جنوب نوار غزه بر جای گذاشته‌اند، حکایت دارد. این در حالی است که عملیات نظامی ارتش صهیونیستی و بمباران شدید نوار غزه همچنان ادامه دارد.

این تصاویر که از طریق برنامه «گوگل ارث پرو» گرفته شده‌اند، مناطق وسیعی را نشان می‌دهند که به طور کامل با خاک یکسان شده‌اند و تقریباً تمامی زیرساخت‌های مدنی، از جمله خانه‌ها، مدارس و تأسیسات خدماتی ین مناطق به صورت کامل منهدم شده‌اند.

این تصاویر الگوی مکرری از تخریب کامل و سیستماتیک مناطق مسکونی را منعکس می‌کند که نشان‌دهنده گسترش دامنه سیاست زمین سوخته رژیم صهیونیستی است که به مکان‌های خاص محدود نشده، بلکه محله‌ها و شهرهای کامل، و در رأس آنها شهر رفح را در بر گرفته است.

کارشناسان حقوق بین‌الملل بشردوستانه معتقدند که این سطح از تخریب گسترده ممکن است در چارچوب نقض‌ جدی و غیرقانونی در قوانین بین‌المللی قرار گیرد.

کارشناسان همچنین تأکید می‌کنند که تکرار این الگو در مناطق دیگر، فرضیه عمدی بودن در ایجاد تخریب جامع محیط های شهری و ساختار اجتماعی در نوار غزه را تقویت می‌کند.

این تصاویر هوایی از اهمیت مستند سازی ویژه‌ای برخوردارند، زیرا شواهد بصری مستقیمی از میزان تخریب و ماهیت حملات صورت گرفته علیه غزه ارائه می‌دهند، آن هم در شرایطی که درخواست‌های بین‌المللی برای انجام تحقیقات مستقل و شفاف و لزوم محاکمه عاملان این تجاوزها و تضمین حمایت از حقوق غیرنظامیان، همچنان با مخالفت رژیم صهیونیستی مواجه می‌شود.