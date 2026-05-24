۴۲ درصد حوادث مرتبط با گرسنگی در جهان در غزه روی می دهد 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، بر اساس داده‌های مؤسسه آماری «سکیوریتی اینسایت»، از سال ۲۰۱۸ تاکنون بیش از ۲۰ هزار حادثه در خصوص «خشونت مرتبط با غذا» در جهان ثبت شده که بیانگر افزایش استفاده از گرسنگی به‌ عنوان سلاح جنگی است.

این تحلیل دوره پس از صدور قطعنامه ۲۴۱۷ شورای امنیت سازمان ملل در سال ۲۰۱۸ را بررسی کرده است؛ قطعنامه‌ای که گرسنه‌سازی عمدی غیرنظامیان را محکوم می‌کند.

طبق این گزارش، گرسنگی به‌ طور فزاینده‌ای به‌ عنوان ابزار جنگی به‌ کار گرفته می‌شود و تأمین غذا در غزه، سودان، لبنان، یمن، هائیتی و چند کشور دیگر به‌ صورت مکرر هدف قرار گرفته است.

وزارت بهداشت غزه در ماه ژوئیه اعلام کرد که از آغاز نسل‌کشی رژیم صهیونیستی علیه غزه، بیش از ۹۰۰ فلسطینی از جمله ۷۱ کودک بر اثر گرسنگی و سوءتغذیه جان باخته‌اند و حدود ۶ هزار نفر از افرادی که برای یافتن غذا تلاش می‌کردند، زخمی شده‌اند.

پژوهشگران این مؤسسه همچنین ۱۹۰۹ حمله نظامی به زمین‌های کشاورزی و ۵۶۳ حمله به زیرساخت‌های حیاتی آب مورد نیاز محصولات کشاورزی را ثبت کرده‌اند؛ حملاتی که امنیت غذایی را در بیش از ۴۲ کشور و منطقه تحت تأثیر قرار داده است.

بر اساس این داده‌ها، سرزمین‌های اشغالی فلسطین با ۹۰۱۳ حمله بیشترین میزان حملات ثبت‌ شده را داشته‌اند.

این پژوهش که همزمان با سالگرد قطعنامه شورای امنیت منتشر می‌شود، از افزایش قابل توجه حملات به بازارها، زمین‌های کشاورزی و نظام‌های توزیع غذا خبر داده است.

«جولیا کونتو» مدیر بخش حمایت‌ در حوزه منازعات و گرسنگی در سازمان «اقدام علیه گرسنگی» گفت که قحطی در غزه و سودان طی دو سال گذشته در صدر اخبار جهان قرار گرفته، اما بسیاری از موارد گرسنگی ناشی از درگیری‌ها کمتر دیده می‌شوند. وی تاکید کرد که حمله به دام‌ها، بازارها و کاروان‌های امدادی هر روز ادامه دارد.

پژوهشگران همچنین اعلام کردند غیرنظامیان هنگام تلاش برای دستیابی به غذا بارها هدف قرار گرفته‌اند؛ به‌ طوری که از اکتبر ۲۰۲۳ تا پایان سال ۲۰۲۵، بیش از ۱۰ هزار و ۳۰۰ نفر هنگام تلاش برای دریافت کمک‌های غذایی کشته یا زخمی شده‌اند.