به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، می الشیخ سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل در فلسطین تاکید کرد، تجاوزات پی در پی رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه با وجود اجرای به اصطلاح آتش بس در این باریکه طی ۷ ماه گذشته همچنان ادامه دارد.

وی اضافه کرد، این تجاوزات شرایط انسانی فاجعه باری را به دنبال داشته و همچنان غیرنظامیان فلسطینی از جمله کودکان در مناطق مختلف نوار غزه جان خود را از دست می دهند.

الشیخ تصریح کرد، بیش از ۸۸۰ فلسطینی از زمان آغاز آتش بس در حملات رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده اند. این حملات متوقف نشده در کنار حملات هوایی، دریایی و پهپادی متوقف نشده است.

نهادهای فعال در حوزه حقوق بشر نیز نسبت به اوضاع فاجعه بار نوار غزه در سایه کمبود کمک های بشردوستانه و سوخت هشدار داده اند.