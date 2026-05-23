حماس: ادامه حملات به غزه نقض آشکار توافق آتش بس است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، حازم قاسم سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی حماس تاکید کرد که جنایات، تجاوزها و حملات ارتش رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه که شب گذشته با بمباران منازل مسکونی و آواره کردن ساکنان آن همراه بود، نقض آشکار تفاهمات و توافقات امضا شده تحت نظارت میانجی‌گران محسوب می‌شود.

قاسم تصریح کرد که آتش بس بر عقب‌نشینی نیروهای اشغالگر صهیونیستی از غزه و عدم ایجاد واقعیت‌های جدید در میدان تاکید داشته است، اما رژیم صهیونیستی به بمباران، تخریب و پیشروی به سمت مناطق مسکونی ادامه داده و در تلاش است واقعیت‌های جدیدی را به غزه تحمیل کرده و محاصره مردم فلسطین را تشدید کند.

وی تاکید کرد آنچه رخ می‌دهد صرفاً تجاوزهای پراکنده نیست، بلکه تجاوزی سازمان ‌یافته، بی‌اعتنایی به میانجی‌گری‌ها و تضمین‌ها و ادامه سیاست‌های محاصره، گرسنگی و کشتار علیه بیش از دو میلیون انسان است.

سخنگوی حماس همچنین از میانجی‌گران و طرف‌هایی که در توافق شرم ‌الشیخ و نهاد موسوم به «شورای صلح» حضور دارند، خواست برای توقف فوری این تجاوزهای خطرناک وارد عمل شوند و رژیم اشغالگر را به اجرای تعهداتش و عقب‌نشینی از تجاوزات و حملات جنایتکارانه‌اش وادار کنند.

ارتش رژیم صهییونیستی شب گذشته حملات گسترده‌ای علیه مناطق مختلف غزه انجام داد. جنگنده های صهیونیستی در همین رابطه خانه‌های مسکونی در اردوگاه‌های البریج و النصیرات را هدف قرار دادند و علاوه بر تخریب گسترده خانه‌ها، به ساختمان‌های مجاور نیز آسیب رساندند. دست ‌کم دو نفر مجروح شده‌اند.

همزمان، نظامیان صهیونیست با آتش توپخانه و تیراندازی سنگین، مناطق شرقی محله الشجاعیه در شرق شهر غزه را زیر آتش گرفتند. علاوه بر آن، جنوب شرق خانیونس نیز هدف حملات توپخانه‌ای قرار گرفت.