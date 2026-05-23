تردد بیش از ۳۲۴ هزار مسافر از مرز مهران طی ۲ ماه نخست سال جاری

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر دشتیپور اظهار کرد: از مجموع ترددهای ثبت شده در بازه زمانی یاد شده، ۱۸۸ هزار و ۷۱۵ نفر را زائران و مسافران ایرانی تشکیل دادهاند که از این مرز بینالمللی تردد کردهاند.
وی با اشاره به جایگاه راهبردی مرز مهران به عنوان اصلیترین گذرگاه زمینی کشور افزود: در دو ماهه ابتدایی امسال، ۱۳۵ هزار و ۵۵۷ نفر از مسافران عبوری از این مرز نیز اتباع بیگانه بودهاند که این آمار نشاندهنده تداوم استقبال به این گذرگاه برای ورود و خروج از کشور است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان ایلام تصریح کرد: مرز مهران به دلیل کوتاهی مسافت و امنیت بالا، انتخاب اول زائران برای تشرف به عتبات عالیات است و زیرساختهای این پایانه مرزی بهطور مستمر برای ارائه خدمات بهینه به زوار و مسافران در حال تقویت و بهروزرسانی است.
نظر شما