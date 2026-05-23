به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر شنبه در نشست با نواب قائدی، مدیرعامل شرکت برق فارس پیرامون موضوع تأمین پایدار برق و رفع نوسان‌های شبکه در مناطق شمالی شهرستان تنگستان ، با اشاره به مشکلات ناشی از نوسان برق در این بخش شهرستان، بر ضرورت احداث نیروگاه برق جدید در منطقه تأکید کرد و گفت: با توجه به افزایش نیاز مصرفی و مشکلات موجود در شبکه، ایجاد زیرساخت جدید یک ضرورت جدی برای تأمین برق پایدار مردم و حمایت از توسعه منطقه است.

فرماندار تنگستان افزود: برای اجرای این طرح، زمین مناسب توسط شهرستان فراهم شده و آمادگی کامل برای همکاری‌های لازم در مسیر تسریع روند احداث نیروگاه وجود دارد.

سلیمانی همچنین با بیان اینکه رفع مشکلات برق از مطالبات جدی مردم شمال تنگستان است، اظهار امیدواری کرد با همراهی مجموعه برق استان و حمایت مدیرعامل شرکت برق فارس، زمینه اجرای هرچه سریع‌تر این پروژه فراهم شود.

نواب قائدی مدیرعامل شرکت برق فارس نیز با استقبال از پیشنهاد مطرح‌شده، قول همکاری در بررسی و پیگیری موضوع را داد و بر آمادگی مجموعه تحت مدیریت خود برای تعامل و هماهنگی در راستای رفع مشکلات برق شهرستان تنگستان تأکید کرد.